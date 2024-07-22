Взрыв газа произошел в Крыму. Из-под завалов спасли трех человек

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Межгосударственный авиационный комитет установил детали крушения самолета Sukhoi Superjet 100 под Коломной. Как сообщил ТАСС, перед крушением лайнером управляли вручную.

Межгосударственный авиационный комитет установил детали крушения самолета Sukhoi Superjet 100 под Коломной. Как сообщил ТАСС , перед крушением лайнером управляли вручную.

Скорость оказалась превышенной, и борт стал пикировать.

«На шестой минуте полета на скорости 320 узлов самолет перешел на снижение с увеличением угла тангажа на пикирование», - рассказали в МАК.

Экипаж пытался вывести самолет из пикирования с помощью рукояти управления, но сделать этого не удалось.

Самолет потерпел крушение в районе Коломны 12 июля. Погибли три человека: два пилота и бортпроводник. Как стало известно, судно не совершало обязательный облет после проведенного ремонта. Крушение связали с человеческим фактором.

Ранее специалисты закончили расшифровывать содержание «черных ящиков» с рухнувшего самолета. Версия, что авиакатастрофа произошла из-за проблемы с двигателями, не подтвердилась.