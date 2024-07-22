Взрыв газа произошел в Крыму. Из-под завалов спасли трех человек
В Крыму из-под завалов после взрыва газа спасли трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
ЧП случилось в селе Владиславовка из-за разгерметизации газового баллона. В результате обрушились конструкции частного одноэтажного дома.
«Возгорания не было. Пострадавшие переданы врачам», - добавили в пресс-службе.
На место прибыли 40 специалистов и 12 единиц техники. Спасатели продолжают разбирать завалы.
Утром 22 июля взрыв прогремел в торговых рядах на улице Ворошилова в Апшеронске. В результате четыре человека получили травмы. СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Причиной ЧП стал взрыв газа.