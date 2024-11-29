29 ноября 2024, 17:36

Взрыв газа произошел в Ингушетии, погиб один человек

Пресс-служба МЧС
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Взрыв газа прогремел в жилом доме в ингушском поселке Пседах. В результате пострадали четыре человека, один взрослый житель погиб. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по республике.

Среди пострадавших есть трое детей, всех раненых доставили в больницу. Пожара после взрыва не было. В поисково-спасательной операции на месте ЧП участвовали три специалиста и одна единица техники.

Обстоятельства взрыва устанавливаются. По информации МЧС, общая площадь дома составляла 156 квадратных метров.

Ранее бытовой газ взорвался в квартире пятиэтажки в Сызрани, в результате ЧП пострадал один человек. Взрывная волна была такой силы, что снесла стену между квартирами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ингушетия Газ МЧС РФ Взрывы
29 ноября 2024, 16:02
Москвич пожаловался на квартирных рейдеров. Под удар едва не попали его пожилые родители
Телеканал «360»
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Жителей одного из многоквартирных домов в центре Москве вот уже несколько лет терроризируют рейдеры. Об их попытках отжимать жилье, в беседе с 360.ru рассказал сын пожилой пары, которая также подверглась нападкам злоумышленников.

По его словам, семья злоумышленников, которая не дает жизни нескольким жильцам в доме его родителей, занимается скупкой долей в квартирах или комнат с 2003 года. За это время от их действий пострадало немало людей, добавил он.

Что касается конкретно родителей мужчины - они живут в пятикомнатной квартире, где самая маленькая из комнат принадлежит этим людям.

«И у моих родителей тоже пытаются отжать комнаты, и уже одну квартиру прямо на этаже сверху отжали у пожилой женщины. Они эту квартиру купили за 11 миллионов, когда она стоила 70, а эту бедную бабушку доводили, даже собаку натравливали. И она съехала. Они даже якобы дали ей денег на быстрый переезд. Со слов родственников», - пояснил собеседник 360.ru.

Возвращаясь к вопросу о ситуации его отца и матери, мужчина добавил, что издевательства и попытки сжить со стороны соседей удалось задокументировать не сразу. В противном случае, возможно, на них можно было бы повлиять раннее.

«Мы поздно это установили, я тогда там уже не жил. И он (один из членов семьи, которую винит в рейдерстве собеседник 360.ru, - прим. ред.) там постоянно был. И камеры было тяжело установить. Но выбрали время, когда он, видимо, ездил отдыхать. Установили камеры. И смогли снять происходящее. Он там и газ оставляет включенным», - посетовал москвич.

360.ru удалось поговорить и во второй стороной конфликта. Мужчина, которого обвинили в попытке захвата комнат, при этом заверил, что в этой квартире не появляется уже семь лет. По его словам, все истории про выселение - выдумки.

Также он подчеркнул, что развелся с бывшей женой и не знает, могла ли она кого-то заселять в квартиру, о которой идет речь.

Ранее певица Лариса Долина стала жертвой мошенников. Аферисты убедили ее продать ее пятикомнатную квартиру в Москве за 112 миллионов рублей и передать деньги женщине-курьеру.

Суд Семья Квартиры
29 ноября 2024, 14:06
Пострадавшим в социальном центре на Алтае установили точный диагноз
РИА «Новости»
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Пострадавшим в частном социальном центре в Алтайском крае диагностировали острый инфекционный гастроэнтероколит. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве Алтайского края.

О массовом отравлении в соццентре стало известно накануне. Сотрудники учреждения нашли мертвым одного из постояльцев, затем на недомогание пожаловались еще несколько человек. Двое из них впоследствии умерли в больнице.

При этом некоторых из заболевших, по словам жены директора социального центра, отказывались забирать врачи скорой помощи , заявив, что в деревне нет инфекционного отделения, и старики заразят остальных. Поэтому руководителям соццентра пришлось самостоятельно везти пострадавших в город, откуда тех уже и доставили в инфекционное отделение.

Болезни Вирусы человека
29 ноября 2024, 09:55
Ротавирус в алтайский соццентр «Рубикон» мог занести бездомный
Freepik
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Постояльцы социального центра «Рубикон» на Алтае могли отравиться из-за ротавируса. Об этом RT заявила супруга главы организации.

Она предположила, что постояльцев заразил бездомный, которого привезли в социальный центр.

«Мы полагаем, что он к нам с этой заразой и приехал, потому что он недолго побыл и умер у нас», - подчеркнула женщина.

Симптомы отравления у людей появились с пятницы, рассказала сотрудница. По ее словам, эпидемиологи подтвердили, что это ротавирусная инфекция. Они рекомендовали работникам центра все продезинфицировать.

В результате отравления умерли три человека , еще 18 пострадали. Все госпитализированные являются пенсионерами или людьми предпенсионного возраста.

Всего в соццентре находились 28 постояльцев. Директор организации Алик Гельфенбайн сообщил, что результаты эпидемиологических проб станут известны только на следующей неделе.

Пенсионеры Врачи
29 ноября 2024, 03:00
Стала известна причина смерти постояльцев соццентра на Алтае
Freepik
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Причиной заболевания, от которого погибли три человека и еще 18 пострадали в социальном центре «Рубикон» в селе Калистратиха Алтайского края, вероятно, была ротавирусная инфекция. Об этом директор центра Алик Гельфенбайн сообщил ТАСС.

«Врачи сказали, что это ротавирусная инфекция. Они взяли все мазки, пробы пищи, продуктов питания», - рассказал Гельфенбайн.

По словам директора центра, результаты анализов станут известны только на следующей неделе. Пока врачи дали предписания тем, у кого симптомов еще нет.

Всего из 28 человек, находившихся в центре, по данным Гельфенбайна, 16 попали в больницу.

Минздрав Алтайского края сообщил, что госпитализировали 18 человек.

Все пострадавшие, по словам собеседника агентства, - пенсионеры и люди предпенсионного возраста, среди которых есть инвалиды.

Как рассказал Гельфенбайн, сначала заболел один человек. К нему сотрудники центра вызвали бригаду скорой помощи, которая дала необходимые предписания. Через несколько дней больному стало хуже.

«Снова вызвали скорую, нам сказали, что не могут его забрать. Уехали, а он на следующий день умер. Через пару дней еще у троих проявились симптомы, потом еще у одного», - пояснил директор.

Ранее правоохранители возбудили уголовное дело по факту этого происшествия. Сейчас следователи допрашивают сотрудников центра.

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