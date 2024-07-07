Взрыв газа полностью разрушил электроподстанцию рядом с КНС в Волгограде

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Губернатор региона Андрей Бочаров обсудил ликвидацию последствий ЧП и проведение восстановительных работ на заседании оперативного штаба.

«Полностью разрушена электроподстанция, обеспечивающая работу КНС. <…> Нанесен серьезный ущерб строениям, находящимся рядом. В связи с происшествием сложилась по-настоящему чрезвычайная ситуация, которая потребовала выверенных и оперативных решений», - подчеркнул он.

Бочаров напомнил, что взрыв на насосной станции № 4 в Красноармейском районе города прогремел 6 июля. Железобетонные перекрытия здания рухнули, насосное и технологическое оборудование повредило.

Предварительной причиной случившегося уже назвали нарушение правил техники безопасности при ремонтных работах. Два человека погибли - их личности удалось установить , еще трое пострадали.