31 октября 2024, 07:59

«Взрыв был очень сильный». Очевидица — о ЧП в пятиэтажке в Черкесске

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Взрыв газа в пятиэтажном доме в Черкесске был очень сильным. Об этом 360.ru рассказала местная жительница Любовь.

«Я слышала ночью взрыв. По чатам сказали: троих вытащили, один погиб. Две квартиры взорвались. Я живу в центре, а это окраина. Взрыв был очень сильный. Просто ужас, я в шоке. У нас в городе такое впервые», - рассказала женщина.

Она добавила, что про волонтерскую помощь пострадавшим пока ничего неизвестно.

«Про сборы еще ничего не знаем. У нас в республике много религий, все сплоченные между собой, поэтому это решается достаточно быстро», - отметила Любовь.

По данным МЧС, жертвой взрыва газа в Черкесске стал один человек. Самостоятельно эвакуировались 50 жителей. В ликвидации последствий участвуют 67 специалистов и 22 единицы техники.

Газ Взрывы Квартиры Взрыв газа в пятиэтажке в Черкесске
31 октября 2024, 07:56
Семь человек спасли из-под завалов после взрыва газа в Черкесске
Телеканал «360»
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После взрыва газа и частичного обрушения дома в Черкесске из-под завалов вытащили семь человек. Такие данные со ссылкой на источник опубликовал Telegram-канал Baza.

В региональном СУ СК 360.ru заявили, что в результате взрыва газа обрушились верхние этажи здания.

«Сегодня утром в многоквартирном жилом доме по улице Лободина города Черкесска произошел хлопок, предположительно, бытового газа с последующим обрушением верхних этажей», - подчеркнули в ведомстве.

Следователи и криминалисты регионального выехали на место частичного обрушения пятиэтажки. Специалисты установят все обстоятельства ЧП.

Взрыв газовоздушной смеси произошел ранним утром 31 октября. Известно об одном погибшем. Спасатели ликвидируют последствия происшествия. На месте работают 67 человек и 22 единицы техники.

Газ Взрывы Взрыв газа в пятиэтажке в Черкесске
31 октября 2024, 07:20
СК подтвердил взрыв газа в пятиэтажном доме в Черкесске
Пресс-служба МЧС
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В Сети появилась информация о взрыве газа в жилом доме в городе Черкесск Карачаево-Черкесской Республики. Информацию о происшествии подтвердили 360.ru в региональном главке СК.

«Да, произошел. Данных пока никаких нет, мы еще туда не выехали», - отметили в пресс-службе ведомства.

По данным Telegram-канала Shot, взрыв произошел в районе четвертого или пятого этажа жилого дома ранним утром. Под завалами, предварительно, могут находиться люди. Разрушена часть крыши, повреждения получили несколько квартир. Из пятиэтажки эвакуировали свыше 50 человек.

По данным регионального главка МЧС , в результате взрыва газа погиб один человек. Спасатели ликвидируют последствия происшествия. К работам привлекли 67 человек и 22 единицы техники.

Газ Взрывы Квартиры
31 октября 2024, 06:26
Водитель иномарки погиб в ДТП с рейсовым автобусом на Алтуфьевском шоссе в Москве
РИА «Новости»
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В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись иномарка и рейсовый автобус. Погиб водитель легковушки. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Авария произошла в четверг, 31 октября, около 05:39 на пересечении Алтуфьевского шоссе и улицы Череповецкой. Столкнулись иномарка Volvo и рейсовый автобус. В результате аварии скончался водитель легкового автомобиля. В автобусе людей не было.

Ночью в Москве прошел сильный снег с дождем.

Столичный Дептранс предупреждал о водителей о том, что утром выезжать нужно только на зимней резине или использовать общественный транспорт.

«В городе идет снег с дождем. Ночью температура опустится ниже нуля. Использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП», - напоминали в Дептрансе.

Накануне вечером микроавтобус и легковушка столкнулись на 36-м километре Киевского шоссе. Пострадал водитель Mercedes-Benz Sprinter.

ДТП Автобусы Иномарки Водители Москва
31 октября 2024, 03:57
«Пристреливал тепловизор». Охотник случайно застрелил девушку на Урале
Unsplash
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Охотник застрелил 18-летнюю девушку в Байкаловском районе, сообщил источник сайта kp.ru. Выяснилось, что выгуливавшую собаку жительницу села Краснополянское убил местный охотник — он перепутал ее с косулей.

По данным источника, девушка была не одна, а со своим 18-летним другом. Охотник произвел несколько выстрелов, и одна из пуль угодила в живот пострадавшей. Ее госпитализировали, врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли - она скончалась поздно вечером 29 октября в отделении реанимации Байкаловской ЦРБ. По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

«Фигурантом по делу проходит 42-летний охотник. Он рассказал, что накануне вечером пристреливал тепловизор и увидел стадо косуль. В них он произвел три выстрела из охотничьего карабина „Вепрь“. Однако за животных охотник принял людей», - добавил источник сайта kp.ru.

Несколько дней назад 15-летний подросток устроил расправу над членами своей семьи в США. Он расстрелял родителей, двух братьев и сестру. Выжила 11-летняя девочка - она вовремя притворилась мертвой.

Охотник застрелил 18-летнюю девушку в Байкаловском районе, сообщил источник сайта kp.ru. Выяснилось, что выгуливавшую собаку жительницу села Краснополянское убил местный охотник - он перепутал ее с косулей.

Урал Убийства Стрельба

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