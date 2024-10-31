«Я слышала ночью взрыв. По чатам сказали: троих вытащили, один погиб. Две квартиры взорвались. Я живу в центре, а это окраина. Взрыв был очень сильный. Просто ужас, я в шоке. У нас в городе такое впервые», - рассказала женщина.

Она добавила, что про волонтерскую помощь пострадавшим пока ничего неизвестно.

«Про сборы еще ничего не знаем. У нас в республике много религий, все сплоченные между собой, поэтому это решается достаточно быстро», - отметила Любовь.

По данным МЧС, жертвой взрыва газа в Черкесске стал один человек. Самостоятельно эвакуировались 50 жителей. В ликвидации последствий участвуют 67 специалистов и 22 единицы техники.