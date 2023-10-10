Взрыв баллончика с освежителем отправил россиянина в реанимацию
Баллончик с освежителем воздуха взорвался в руках пенсионера из Санкт-Петербурга. Как сообщил источник «360», мужчина хотел починить распылитель и случайно выпустил горючую жидкость в сторону работавшей газовой конфорки.
Собеседник подчеркнул, что пострадавшего с ожогами рук, тела и лица доставили в ожоговое отделение.
«Баллончик освежителя. Случайно пшикнул в сторону газа. Хотел починить эту пимпочку, и все хлопнуло из-за того, что накопилось вещество», - заявил источник.
По оценке врачей, пострадавший получил ожоги 36% тела.
Ранее в Нижнем Новгороде бездомный мужчина погиб, провалившись в яму с кипятком. По данным следователей, горячая вода появилась из-за прорыва трубы и размыла землю. От полученных ожогов пострадавший скончался на месте.