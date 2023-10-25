Взрыв аккумулятора для вейпа перепугал учеников школы в Томске
ЧП из-за электронной сигареты в школе № 19 в Томске едва не сорвало занятия 25 октября. Один из учеников принес с собой вейп, но аккумулятор для устройства неожиданно взорвался, сообщил Telegram-канал Shot.
После взрыва, по информации источника канала, в школу вызвали сотрудников Росгвардии, детей экстренно эвакуировали.
В результате происшествия никто не пострадал, после проверки уроки продолжились. Теперь с родителями владельца вейпа и учителями школы общаются правоохранители, добавил собеседник Shot.
В минувшую субботу, 21 октября, стало известно о скоропостижной гибели 16-летней девушки в Подмосковье, предположительно, из-за курения электронной сигареты. Точные причины смерти установят в ходе судмедэкспертизы. Проверку также начала региональная прокуратура.