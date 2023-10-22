Взорвавшаяся в московском дворе легковушка попала на видео
Легковушка взорвалась во дворе многоквартирного дома на Профсоюзной улице в Москве в ночь на 22 октября. Машина сгорела дотла, пламя перекинулось на два соседних авто. В распоряжении «360» оказалось видео с последствиями происшествия.
На записи видно, что от одной машины остался только кузов, две другие тоже сильно пострадали.
От мощного взрыва на первом этаже многоэтажки выбило стекла , очевидцы рассказывали, что на улице были слышны крики.
Пожарные потушили огонь. Информация о погибших и пострадавших уточняется. Причину взрыва выяснят специалисты.
Ранее на юго-востоке Московской области сгорело дотла маршрутное такси. Авто вспыхнуло во время движения, в МЧС России сообщили, что пассажиров в транспорте не было.