Взорвавшаяся в московском дворе легковушка попала на видео

Читайте нас в:

На записи видно, что от одной машины остался только кузов, две другие тоже сильно пострадали.

От мощного взрыва на первом этаже многоэтажки выбило стекла , очевидцы рассказывали, что на улице были слышны крики.

Пожарные потушили огонь. Информация о погибших и пострадавших уточняется. Причину взрыва выяснят специалисты.

Ранее на юго-востоке Московской области сгорело дотла маршрутное такси. Авто вспыхнуло во время движения, в МЧС России сообщили, что пассажиров в транспорте не было.