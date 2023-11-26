Взорвавшаяся кофемолка оторвала кисть школьнику в Забайкалье

В Тюмени скончался 280-килограммовый затворник, который пять лет не выходил на улицу и практически не поднимался на ноги. Леонид Андреев был одним из тех, чей вес бил все мировые рекорды. Портал NGS.RU сообщил, что мужчина умер из-за проблем с сердцем.

В молодости Леонид был спортсменом, занимался борьбой и весил 70 килограммов. Первый скачок веса произошел после того, как тюменец вернулся из армии. Тогда мужчина стал весить больше центнера.

По словам самого Андреева, каждые семь-восемь лет масса тела сильно увеличивалась. В результате из-за проблем со здоровьем ему пришлось уволиться задолго до пенсии - в 55 лет.

«Потом опять какой-то скачок делается, опять вес прибавляется - и так далее. Уже потом врачи сказали, что это обмен веществ нарушен», - рассказал Леонид.

После того как историю тюменца растиражировали СМИ, внимание на него обратили местные власти. Они пообещали обустроить быт мужчины, так как в его доме не было ни водоснабжения, ни газа.

Леонид оформил инвалидность и принял подарок в виде специального матраса от пролежней. На пенсионные деньги купил телевизор.

Со временем из-за ожирения у мужчины обострились проблемы с сердцем. Тогда он решил сесть на диету, но на следующий день умер.

Анестезиолог-реаниматолог Наталья Арсеньева отмечала, что артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение являются основными причинами возникновения инфаркта.