Взорвавшаяся кофемолка оторвала кисть школьнику в Забайкалье
Ребенок получил многочисленные травмы после взрыва электроприбора в Забайкальском крае. Об этом местные власти сообщили в Telegram-канале.
«Мальчика госпитализировали в краевую детскую клиническую больницу. Состояние средней степени тяжести», - уточнили в сообщении.
Сейчас врачи оказывают школьнику всю необходимую медицинскую помощь. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
По данным «Известий» , житель города Балей принес домой кофемолку, которую он нашел на улице. Его 14-летний сын решил проверить, как работает бытовая техника.
После того как мальчик включил кофемолку в сеть, прогремел взрыв. Восьмиклассник получил множественные ранения левой руки, лица, правого глаза, груди и живота. Левую кисть пострадавшего спасти не удалось.
По неподтвержденной информации, криминалисты обнаружили среди фрагментов кофемолки похожий на детонатор предмет.
Ранее 18-летний житель Санкт-Петербурга лишился пальца из-за взорвавшейся петарды. Юноша приобрел ее на одном из маркетплейсов. Петарда взорвалась у него в руке.