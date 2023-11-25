Взбесившийся кот запер петербурженку на кухне. Ей пришлось вызывать полицию

Бультерьер напал на четырехлетнюю девочку, которая гуляла с няней в поселке ВНИИССОК Одинцовского городского округа. В результате собака искусала ребенку лицо, а няне повредила палец. Отец пострадавшей девочки рассказал «360» подробности нападения.

Нападение во дворе По словам мужчины, в момент нападения он был на работе и узнал о произошедшем от жены.

«Сейчас она находится с дочкой в больнице. Ребенка готовят к операции, будут зашивать раны. У нее насквозь прокусан нос и пострадали щеки. Состояние стабильное, шок и страх испытала», - сказал он.

По словам мужчины, дочь с няней гуляли на детской площадке во дворе, вдруг подбежала собака и сразу накинулась на нее. Няня рассказала, что хозяин не сразу смог оттащить пса, в итоге она получила сильную травму на руке, когда защищала ребенка.

Мать покусанной девочки сообщила, что сейчас она находится с дочерью в больнице. У девочки диагностировали травмы на лице. Собака прокусила ей нос, а также задела щеку и рот.

«Врачи готовят операционную. Хозяин собаки с ними не связывался», - добавила она.

Уголовное дело Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования женщины и ребенка в результате нападения собаки в Одинцово. По предварительным данным, 24 ноября на детской площадке в поселке ВНИИССОК собака бойцовской породы гуляла с хозяином без намордника и поводка. В какой-то момент она напала на четырехлетнюю девочку и женщину. С ранами лица ребенка и его няню госпитализировали.

Прокуратура назначила проверку в связи с нападением собаки на девочку. Также в обстоятельствах происшествия разбираются полиция Подмосковья. Местная жительница обратилась в дежурную часть с заявлением о том, что пес покусал ее маленькую дочь. По результатам проверки правоохранители примут решение в установленном законом порядке.

Владелец собаки Александр рассказал свою версию произошедшего. По его словам, он гулял со своей собакой на улице. В какой-то момент пес увидел голубей и сорвался с поводка, чтобы их погонять, но мужчина не стал его догонять.

«Собака у меня добрая. Она увидела ребенка и решила с ней поиграть, в итоге, схватила ее руку. После этого я увел собаку домой и даже не знал, что произошло. Они спокойно ушли с няней в свой подъезд без криков и всего такого. Потом только узнал, что меня ищет полиция. Глубоко жалею, что это произошло», - отметил собеседник издания.

Также он заверил, что свяжется с родителями пострадавшей девочки и чем сможет, постарается им помочь.