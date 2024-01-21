Выживший в катастрофе Falcon 10 связался с родными в России

Супруга Вероника, с которой он живет в Дмитрове, подтвердила, что Игорь был на борту самолета. Он летел в Паттайю в командировку за пациенткой Анной Евсюковой.

Транспортировку Евсюковой на Falcon 10 из Таиланда, где та отдыхала с мужем и сыном, организовала страховая компания. Местные врачи не знали, почему женщине стало плохо, поэтому ее решили перевезти на родину.

Об этом RT рассказал сын Евсюковой, которого в момент катастрофы не было на борту самолета - он вернулся в Россию регулярным рейсом.

Информация о крушении Falcon 10, следовавшего из Гая в Жуковский, появилась 21 января. На борту находилась супружеская пара. В Росавиации сообщили, что при крушении четыре человека выжили, судьба еще двух неизвестна.