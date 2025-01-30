«Выживших нет». Спасательную операцию на месте катастрофы в Вашингтоне свернули

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Представители ведомства уточнили, что среди найденных тел 27 - из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines, а еще одно - из военного вертолета Black Hawk.

По словам руководителя экстренных служб города, выживших в результате авиакатастрофы нет. Сейчас спасатели приступают к восстановительной операции.

«Мы переходим от спасательной операции к восстановительной. На данный момент мы не думаем, что в этой аварии есть выжившие», - сказал Доннелли.

Министр транспорта Шон Даффи добавил, что экипаж военного вертолета совершал тренировочный полет и «летел по стандартной схеме».

Авиакатастрофа произошла в ночь на 30 января. Военный вертолет столкнулся с гражданским самолетом недалеко от аэропорта Рейгана.

В Black Hawk находились трое военных, а на борту самолета - 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди жертв ЧП были и российские граждане , сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.