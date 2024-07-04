Выжившему захватчику заложников в ростовском СИЗО предъявили еще два обвинения

В Санкт-Петербурге четырехлетний мальчик выпал из окна восьмого этажа дома на улице Черкасова. Ребенок выжил, за его жизнь борются врачи, сообщила «Фонтанка».

Около 15:00 3 июля в полицию позвонила женщина и сообщила, что к ней под окно упал ребенок с москитной сеткой. Мальчика госпитализировали с повреждением внутренних органов и переломами, его состояние оценили как тяжелое.

Мать ребенка, живущая вместе с ним на восьмом этаже, рассказала, что ненадолго отошла в туалет, а ее сын в это время отправился на кухню, чтобы взять печенье. Вернувшись, женщина обнаружила, что на окне нет москитной сетки, а сын не откликается на зов.

По факту случившегося правоохранители начали проверку.

В субботу в Москве двое детей выпали из окон домов на одной и той же улице с разницей в несколько часов.