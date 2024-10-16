16 октября 2024, 12:55

Выжившего в Охотском море Пичугина отравили в реанимацию

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Выжившего в Охотском море Михаила Пичугина после обследования отправили в реанимационное отделение. Об этом сообщили представители Магаданской областной больницы. По оценке медиков, сейчас состояние мужчины можно назвать стабильным.

В приемное отделение он поступил минувшим вечером в 21:50. Медики обследовали органы грудной клетки, взяли необходимы анализы.

«По результатам, он помещен в реанимационное отделение, где в настоящий момент находится под непрерывным наблюдением», - указал врио главного врача больницы Юрий Леднев.

Ситуацию контролирует министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области Александр Витько. Доклады о состоянии пациента отправляют ему в онлайн-режиме.

Леденев подчеркнул, что пострадавшего удалось обеспечить всеми нужными лекарствами. Совместно с правоохранителями отрабатывают «все необходимые ситуации», добавил он.

Витько выразил соболезнования близким погибших, а также пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

Пичугин вместе с братом и племянником отправился в путешествие по Охотскому морю в августе, но в итоге они потерялись. Поиски ни к чему не привели. В итоге лодку, в которой находились путешественники, обнаружили рыбаки на судне «Ангел». Брат и племянник Пичугина погибли, сам он похудел на 50 килограммов.

Здравоохранение Больницы Лекарства Врачи
16 октября 2024, 12:56
«Хотел отжать доли». Подозреваемый в подрыве авто в Москве оказался экс-спецназовцем
РИА «Новости»
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Совладелец бара «Гадкий койот», которого подозревают в попытке подрыва машины бизнес-партнера в Москве, оказался бывшим белорусским спецназовцем. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

«В последнее время 50-летний Виталий открывал бары в Москве вместе с жертвой. Предварительно, он хотел отжать у Виктора доли в питейных заведениях», - написали авторы материала.

Задержанный являлся совладельцем более десяти заведений в Москве. В социальных сетях он упоминал о своей службе в воинской части в Минске. Однако его доля в барах была невелика - в основном не более 5%.

По одной из версий, бизнесмен стремился к большему, но у него не складывались отношения с одним из партнеров - 44-летним Виктором.

Виталий, отметили авторы публикации, решил напугать и своего коллегу и установил на его автомобиль TANK самодельное взрывное устройство. Чтобы скрыть СВУ, он использовал детскую пеленку и мусорный пакет.

Когда Виктор выбросил пакет, а затем взял пеленку, раздался взрыв. В результате взрыва мужчине оторвало часть кисти, а его шестилетний сын получил ранение головы.

Подозреваемого в подрыве автомобиля задержали вечером 16 октября. При обыске у него нашли схрон оружия. Стало известно, что подозреваемый в подрыве машины в Москве мог быть украинским налогоплательщиком. По версии следствия, мужчина мог устроить покушение на партнера из-за конфликта в ведении бизнеса.

Ранее член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов предположил, что припаркованную на Профсоюзной улице машину подорвал профессионал , который рассчитывал убить ее владельца.

Взрывы Оружие Бизнес Машины Москва
16 октября 2024, 12:13
Депутат Барахоев опроверг свою причастность к покушению на Кадырова
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Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев опроверг данные о том, что он якобы причастен к попытке совершить покушение на жизнь главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом он заявил на встрече с общественностью Малгобека, его процитировал РБК.

Барахоев прокомментировал слова Кадырова о том, что он якобы принимал участие в подготовке покушения вместе с депутатом Ризваном Курбановым и сенатором Сулейманом Керимовым.

«Аллах свидетель моим словам, я ничего об этом не знаю», - отметил парламентарий.

Свою непричастность к преступлению подтвердил и Курбанов. Он записал видеообращение, в котором подчеркнул, что уважает семью Кадырова. Парламентарий также напомнил о том, что глава Чечни многое сделал для мира на Кавказе.

Ранее Кадыров объявил кровную месть Керимову, Барахоеву и Курбанову. Он обвинил их в попытке заказать его убийство из-за ситуации вокруг компании Wildberries. Глава Чечни добавил, что откажется от своих намерений, если сенатор и два депутата докажут ему свою непричастность.

Ингушетия Чечня Госдума РФ Депутаты Стрельба у офиса Wildberries
16 октября 2024, 11:35
Мужчина обнаружил змею в туалете квартиры на севере Москвы
Freepik
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Житель Москвы позвонил спасателям из-за найденной им агрессивной змеи в туалете квартиры. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло в одном из многоквартирных домов на Красноармейской улице, в районе Аэропорт. Спасатели прибыли на место, но опасное животное пока не нашли.

«На данный момент змею не наблюдают, в квартире много коммуникаций, продолжают разведку», - отметил собеседник 360.ru.

Ранее красную змею длиной около метра обнаружили в салоне машине каршеринга на Молодогвардейской улице. Москвич увидел пресмыкающееся на приборной панели и обратился за помощью к сотрудникам МЧС.

Спасатели прибыли на место, но змею не нашли. Позже ее снова обнаружили в салоне автомобиля и поймали. В поддержке каршеринга рассказали, что животное потеряли в машине еще месяц назад.

Москва Змеи Квартиры
16 октября 2024, 11:04
«Это чудо». Спуск тел россиян со склона в Непале назвали уникальным
Global Look Press
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Тела погибших в Непале альпинистов доставят в Россию в течение трех дней. Об этом 360.ru рассказал президент Федерации альпинизма Ленинградской области Евгений Дмитриенко.

Он отметил, что пока не знает подробностей о том, насколько сложной была эвакуация тел со склона Дхаулагири. Однако это вообще уникальный, по словам собеседника 360.ru, случай, когда вертолет смог с такой высоты поднять погибших.

«Вообще это чудо, что вертолет смог с [высоты] семи тысяч [метров] забрать. Такого, по-моему, еще не было», - сказал он.

Группа российских путешественников отправилась в Непал, чтобы покорить вершину Дхаулагири. По одной из версий, во время восхождения альпинисты шли в связке, но один из них сорвался в пропасть , потащив за собой остальных.

Тела пятерых погибших смогли эвакуировать лишь спустя восемь дней после трагедии. Их спустили к итальянскому лагерю, а затем должны доставить в Катманду. Ранее Федерация альпинизма показала место гибели россиян в горах Непала.

Вертолеты Эвакуации Непал Альпинизм

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