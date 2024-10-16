Выжившего в Охотском море Пичугина отравили в реанимацию

Совладелец бара «Гадкий койот», которого подозревают в попытке подрыва машины бизнес-партнера в Москве, оказался бывшим белорусским спецназовцем. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

«В последнее время 50-летний Виталий открывал бары в Москве вместе с жертвой. Предварительно, он хотел отжать у Виктора доли в питейных заведениях», - написали авторы материала.

Задержанный являлся совладельцем более десяти заведений в Москве. В социальных сетях он упоминал о своей службе в воинской части в Минске. Однако его доля в барах была невелика - в основном не более 5%.

По одной из версий, бизнесмен стремился к большему, но у него не складывались отношения с одним из партнеров - 44-летним Виктором.

Виталий, отметили авторы публикации, решил напугать и своего коллегу и установил на его автомобиль TANK самодельное взрывное устройство. Чтобы скрыть СВУ, он использовал детскую пеленку и мусорный пакет.

Когда Виктор выбросил пакет, а затем взял пеленку, раздался взрыв. В результате взрыва мужчине оторвало часть кисти, а его шестилетний сын получил ранение головы.

Подозреваемого в подрыве автомобиля задержали вечером 16 октября. При обыске у него нашли схрон оружия. Стало известно, что подозреваемый в подрыве машины в Москве мог быть украинским налогоплательщиком. По версии следствия, мужчина мог устроить покушение на партнера из-за конфликта в ведении бизнеса.

Ранее член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов предположил, что припаркованную на Профсоюзной улице машину подорвал профессионал , который рассчитывал убить ее владельца.