Выжившего после падения с 9-го этажа подростка в Тюмени экстренно госпитализировали

Скорую помощь и спасателей вызвали к дому на улице Ялуторовской. Из окна девятого этажа на козырек подъезда упал 15-летний подросток. Он выжил. Представитель депздрава заявил, что пострадавшего увезли в областную клиническую больницу № 2.

«Госпитализирован в отделение реанимации, где ему оказывается вся необходимая помощь. Состояние - тяжелое», - сказал он.

В Юго-Восточном округе Москвы осенью 2023 года подросток упал с балкона 12-го этажа. Он приземлился на припаркованную у дома машину и выжил. Другой подобный случай произошел в Тюменской области. Разнорабочий сел на подоконник на седьмом этаже строящегося дома и потерял равновесие.