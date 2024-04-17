«Выживайте, как хотите». Телеведущая Ольга Ушакова не смогла улететь из Дубая

По словам ведущей, путь до аэропорта занял более пяти часов, вылет переносили несколько раз. Когда компания из 10 человек, в том числе троих детей, добралась до стойки регистрации, оказалось, что рейс отменили.

Ушакова отметила, что разочаровалась в Дубае, который обычно кажется островком благополучия. Город был совершенно не готов к экстренной ситуации. Люди остались наедине со своими проблемами.

«Авиакомпании не предоставляют ни питание, ни жилье. Выживайте, как хотите», - рассказала журналистка.

Она добавила, что такси было недоступно. Телеведущей удалось уехать из аэропорта только благодаря своему мужу, бизнесмену Адаму Кариму. Он арендовал машину, чтобы перевезти всю семью в отель.

Россиянка показала обстановку в аэропорту Дубая. Людей не обеспечили едой и питьем, туристам приходится спать на полу.