17 апреля 2024, 14:37

«Выживайте, как хотите». Телеведущая Ольга Ушакова не смогла улететь из Дубая

РИА «Новости»
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Работающая на Первом канале ведущая Ольга Ушакова вместе с семьей не смогла вернуться на Родину из Дубая. Их рейс отменили из-за урагана, поделилась телезвезда в соцсетях.

По словам ведущей, путь до аэропорта занял более пяти часов, вылет переносили несколько раз. Когда компания из 10 человек, в том числе троих детей, добралась до стойки регистрации, оказалось, что рейс отменили.

Ушакова отметила, что разочаровалась в Дубае, который обычно кажется островком благополучия. Город был совершенно не готов к экстренной ситуации. Люди остались наедине со своими проблемами.

«Авиакомпании не предоставляют ни питание, ни жилье. Выживайте, как хотите», - рассказала журналистка.

Она добавила, что такси было недоступно. Телеведущей удалось уехать из аэропорта только благодаря своему мужу, бизнесмену Адаму Кариму. Он арендовал машину, чтобы перевезти всю семью в отель.

Россиянка показала обстановку в аэропорту Дубая. Людей не обеспечили едой и питьем, туристам приходится спать на полу.

Семья Паводки Дубай
17 апреля 2024, 15:35
Вода уходит. Жительница Оренбурга — о ситуации с паводком
Телеканал «360»
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Вода постепенно уходит из окрестностей Оренбурга. Об этом в беседе с «360» рассказала местная жительница Екатерина.

« [Уровень] падает немножко, [вода] уходит. Вчера вот - минус 30 сантиметров, лично в нашем доме минус 30 сантиметров. <…> Она, в принципе, везде уходит сейчас, падает, она пошла в Илек, Никольское село, а здесь, по Оренбургу, окрестностям она снижается. Где-то больше, где-то меньше», - сообщила очевидица.

Жительница Оренбурга также поделилась видео, на котором один из местных жителей также сообщил об уходе воды.

По данным на 16 апреля, в Оренбургской области остались затопленными более 14,4 тысячи жилых домов. Вода ушла из 153 зданий. В Оренбурге в зоне подтопления находились 5510 домов и 10 696 участков, в Орске - 3232 дома.

Паводки Видео Наводнение в Оренбургской области
17 апреля 2024, 14:00
«Хамло!». Стали известны подробности нападения учительницы на школьника в Туапсе
Телеканал «360»
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В Туапсе учительница накинулась на школьника, который нарушил дисциплину. Подробности сообщил источник «360».

Конфликт произошел 14 марта между учеником седьмого класса и преподавателем изобразительного искусства. Во время урока мальчик нарушал дисциплину, а на замечания учителя отвечал оскорбительно и унизительно, чем довел педагога до нервного срыва.

На видео, которое появилось в распоряжении «360», видно, как педагог набросилась на школьника.

«Знаешь, сколько терплю? Хамло!» - сказала учительница.

По данным источника, педагог работала в школе № 3 имени Верещагиной с 1 сентября 2018 года по 15 апреля 2024 года. За все это время жалоб на учительницу не поступало ни от детей, ни от родителей.

Школьник, на которого набросилась учительница, воспитывается в полной семье, на учете не состоит. Его характеризуют как общительного и добродушного.

«Вместе с тем проявляет несдержанность, плаксивость, критику в свой адрес не всегда воспринимает адекватно. С ним работает школьный психолог», - заявил источник.

По факту случившегося незамедлительно создали комиссию по проведению служебного расследования. Родители мальчика претензий ни к школе, ни к учителю не имеют. Педагога уволили.

Мама школьника сообщила «360», что тот чувствует себя хорошо. От дальнейших комментариев женщина отказалась. Полиция проведет проверку по факту случившегося.

Дети Школы Учителя Школьники
17 апреля 2024, 13:02
Атака баллистическими ракетами на Крым длилась около часа — СМИ
РИА «Новости»
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Военный аэродром на севере Крыма атаковали несколькими баллистическими ракетами. Удары наносили в течение часа, после чего начался пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Громкие звуки раздались в районе Джанкоя 17 апреля около 03:40. Вооруженные силы Украины, по информации журналистов, в течение часа выпустили семь-восемь баллистических ракет. Сработала система ПВО. После обстрела в районе военного аэродрома начался пожар.

Власти не комментировали сообщения о предполагаемом ракетном ударе.

Минтранс Крыма объявил о временной приостановке работы Керченской паромной переправы и закрытии проезда автомобилей на участке от Джанкоя до села Победное.

Украинские беспилотники сбили в Мордовии и Орловской области.

RT сообщил, что еще один дрон уничтожили над Татарстаном.

Ракеты Пожары Крым Взрывы
17 апреля 2024, 12:58
Штормовое предупреждение объявили в Томске из-за паводка
Пресс-служба МЧС
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В Томске объявили штормовое предупреждение в связи с повышением уровня воды. Об этом сообщили на сайте администрации.

«По информации ТЦГМС, в Томске с 18 по 21 апреля будет сохраняться высокая водность в связи со сложной ледовой обстановкой на Томи», - предупредили власти.

Горожан призвали соблюдать необходимые меры безопасности. В случае экстренных ситуаций следует обратиться к спасательным службам.

По данным на 15 апреля, более 140 домов в селах и садоводческих товариществах остались затопленными под Томском. Из опасной зоны эвакуировали более 80 человек. В границах Заречного и Спасского сельских поселений объявили режим ЧС муниципального характера. Региональное управление МЧС предупреждало жителей о повышении уровня воды в реке Томь.

Паводки Реки

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