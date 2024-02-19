Выстрелили прямо в голову. В Воронежской области на кукурузном поле убили женщину

Супруги отправились ночью на неубранное поле, чтобы собрать кукурузные початки для домашнего скота. Пару заметили неизвестные на автомобиле: мужчина прилег, а женщина присела.

«Они скотине собирали кукурузу. Машина какая-то вроде, как говорят, проезжала по асфальту, осветила их. Они как бы присели. Он прилег, она присела. И выстрелили то ли с машины, то ли вышли, я не знаю точно. И выстрелили ей прямо в голову, ее убили», - поделилась местная жительница.

По ее словам, некоторые склоняются к тому, что женщину могли убить охотники, которые в темноте не увидели, что перед ними человек.

«Это не местные, потому что таких оружий у наших охотников нет. У них простые ружья двуствольные», - добавила собеседница.

Она также рассказала, что убитая работала охранником в школе.

«Нормальная семья, она в школе работала. Он дома со скотиной, она охранником была», - отметила женщина.

В пресс-службе СУ СК России по Воронежской области сообщили, что женщину убили в Грибановском районе в селе Тихвинка 17 февраля. Эксперты осмотрели место происшествия. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Подобный инцидент произошел в начале февраля во Владимирской области. Там охотившийся на лося мужчина случайно застрелил мужчину , который искал закладки в лесу.