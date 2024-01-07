Выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» экстренно эвакуировали утром 7 января

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Информация о ЧП поступила в региональное МЧС в 10:45 (по местному времени). Из-за сработавшей пожарной сигнализации из выставочного центра оперативно эвакуировали 500 человек.

«Дежурившие на месте пожарные проверили помещения. Признаков пожара не было обнаружено», - сообщили изданию в пресс-службе ведомства.

В МЧС подчеркнули, что причиной эвакуации стало именно ложное срабатывание пожарной сигнализации.

Ura.ru отметило, что около «Екатеринбург-ЭКСПО» скопилась очередь - сегодня в парке заканчивается новогодняя программа «Экспо Елка», начавшая работу еще 23 декабря.