Высоковольтная линия энергоснабжения «Феросплавная-1» отключилась на ЗАЭС

«В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии „холодный останов“, один - в состоянии „горячий останов“», - передали в пресс-службе.

Специалисты обслуживают их по строгим правил радиационной безопасности. Радиационный фон на станции и прилегающей территории в норме.

Ранее критическая инфраструктура ЗАЭС попала под обстрел украинских боевиков. В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, военные сбросили взрывчатку. Если бы они попали в баки, это привело бы к печальным последствиям. Подобные атаки - недопустимы.