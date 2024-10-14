Выскочивший на дорогу лось погубил водителя в Самарской области

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Авария произошла 13 октября в 19:20 (18:20 по московскому времени) на шестом километре дороги М-5 «Урал» - Солнечная поляна - Ширяево. Renault Megane сбил вышедшего на дорогу лося и опрокинулся в левый кювет.

В результате ДТП водитель 1981 года рождения скончался на мест, животное тоже погибло.

«В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», - сказал заместитель командира взвода отдельной роты ДПС Сергей Кондратий.

В Курганской области ранее из-за столкновения машины с лосем погибли два человека. Skoda Yeti сбила животное, от удара выехала на встречную полосу и врезалась в другую машину. Оба водителя получили смертельные травмы.