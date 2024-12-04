«Вышли на улицу искать». Отец рассказал, как вытащил сына из ямы в Благовещенске

Утром ребенок попрощался с семьей и отправился в школу, однако до учреждения так и не дошел. В пяти метрах от дома он упал в скрытую под снегом яму глубиной около полутора метров. По мнению отца, это старая ливневка, которую никто не закопал.

Родители узнали о беде благодаря приложению с геолокацией в телефоне сына. В положенное время цифровая метка с его местоположением была далеко от школы.

«Я позвонил в школу, учительнице. Она ответила: „Ребенка нет в школе“. <…> Мы вышли с женой на улицу искать. Нашли его в этой яме. Жена первая увидела, не смогла его вытащить, вытащил я», - рассказал собеседник 360.ru.

В ловушке мальчик пробыл 45 минут. Он сильно замерз, родители сразу отнесли его домой. Сейчас школьник чувствует себя нормально, уже согрелся. Отец отметил, что обратился в правоохранительные органы по факту случившегося.