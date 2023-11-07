Вышла из машины, упала и умерла. В Екатеринбурге женщина скончалась посреди дороги
Труп женщины обнаружили близ пересечения Окружной и 2-й Новосибирской улиц в Екатеринбурге. По предварительным данным, горожанке стало плохо за рулем, и она выпала из машины. Из ее рта при этом шла пена, сообщило Ura.ru.
В городском УМВД агентству уточнили, что сообщение об обнаружении тела 57-летней женщины поступило правоохранителям около 07:45 по местному времени. В настоящее время обстоятельства гибели жительницы Екатеринбурга продолжают устанавливать сотрудники полиции.
В СУ СК РФ Свердловской области в комментарии Ura.ru добавили, что на место происшествия выехал следователь.
По словам очевидцев, женщина ехала за рулем белого автомобиля. Вероятно, ей резко стало плохо, и она выпала из салона машины.
По информации E1 , екатеринбурженка управляла Renault Sandero. Сначала машина повернула в сторону автосервиса, а затем водитель вышла из авто, упала и скончалась, рассказали изданию очевидцы случившегося.