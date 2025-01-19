Вышедший из ночного леса тигр напугал приморских рыбаков

Оголившихся во время записи видео около петербургского храма Спас-на-Крови подростков опросили сотрудники полиции. Речь идет о ролике, в котором у двух юношей упали штаны, сообщила пресс-служба городского главка МВД.

В ведомстве заявили, что участниками записи оказались два жителя Санкт-Петербурга 16 и 17 лет, а также 13-летний москвич.

«В действиях участников ролика выявлены признаки правонарушения», - заявили в пресс-службе.

Данные опроса полицейские передали следователям для решения о возбуждении уголовного дела.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», инициатором и автором видео выступил 13-летний москвич, ведущий популярный блог под именем Tamik.

В Санкт-Петербург он приехал для встречи с друзьями и съемки скандального ролика, который быстро удалил после публикации, столкнувшись с хейтом.

Блогер уже опубликовал покаянное видео, в котором отметил, что не хотел никого обидеть.

Храм Спас-на-Крови не в первый раз попадает в камеру любителей обнажиться. В ноябре 2021 года двое молодых людей из Санкт-Петербурга на этом же месте устроили откровенную съемку с безумным танцем, в ходе которого сняли с себя штаны вместе с трусами.