04 августа 2024, 17:48

Вышедшая из берегов река оставила жителей села в Бурятии без света

РИА «Новости»
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Вышедшая из берегов река Ильинка размыла два их трех мостов, которые связывают село Новоильинск в Бурятии с внешним миром. Местные жители в беседе с телеканалом «Звезда» заявили, что из-за наводнения в домах перестал работать водопровод и пропал свет.

Местная жительница Екатерина в комментарии журналистам заявила, что если потоки реки снесут последний мост, то населенный пункт останется без продуктов и лекарств.

«Это последний мост, который остался у нас в поселке. Если его сейчас подмоет и унесет, то у меня оборвется связь с моей мамой», - заявила она.

Екатерина добавила, что вода из реки разлилась по улицам села. Подвалы насосных станций, которые поставляют воду в дома селян, прекратили работать из-за подтопления. По прогнозам жительницы, на просушку помещений уйдет не меньше не недели. А значит, все это время жители останутся без водоснабжения.

Глава Бурятии Александр Цыденов в минувшую субботу, 2 августа, ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за разлива рек и прорыва дамбы Хонхолойского водохранилища. Он подчеркнул, что разлив произошел из-за схода горных вод. Жителей попадающих в зону затопления населенных пунктов срочно эвакуировали в пункты временного размещения.

Наводнения Бурятия Реки
04 августа 2024, 18:48
Крупный пожар вспыхнул на складе автопокрышек в Азове
РИА «Новости»
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Склад автопокрышек загорелся в Азове. О ЧП сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. По последним данным, огонь охватил пять тысяч квадратных метров.

«Есть угроза распространения на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ (горюче-смазочных материалов - прим. ред.)», - заявил он.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что горят мусор и покрышки на открытой территории. Также в ведомстве подтвердили, что площадь возгорания достигла пяти тысяч «квадратов».

«На месте работают порядка 90 специалистов и 27 единиц техники», - добавили в пресс-службе.

Ранее цех с химикатами горел в Екатеринбурге. В распоряжении 360.ru оказалось видео, снятое очевидцем ЧП. Пламя тогда распространилось на площади в 800 квадратных метров.

Пожары Мусор
04 августа 2024, 17:11
Авария с фурой парализовала движение на трассе М-2 в Подмосковье
Телеканал «360»
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Фура и легковушка не поделили дорогу на 113-м километре трассы «Крым» в Подмосковье. В распоряжении 360.ru оказалось фото с места происшествия.

По данным источника 360.ru, прицеп большегруза перевернулся и заблокировал проезд по всем полосам. Тягач смял разграничительный барьер, а легковушка оказалась зажата между прицепом и другим ограждением.

На месте происшествия работают оперативные службы. По данным сервиса «Яндекс Карты», на трассе М-2 в районе аварии растянулась пробка на пару километров. Подробности происшествия выясняются.

Ранее ДТП с грузовиком произошло на МКАД. Фура с арбузами, врезалась в дорожный кран. Груз рассыпался по дороге.

Фото ДТП Дороги
04 августа 2024, 15:42
Двух маленьких детей бросили в запертой машине на парковке ТЦ в Москве
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На подземном паркинге в Москве обнаружили машину с запертыми детьми. Очевидцы не стали дожидаться их родителей и вызвали спасателей, сообщил источник 360.ru.

По его информации, белая Skoda стояла на подземном паркинге ТРЦ «Хорошо» на Хорошевском шоссе, 27. Двух детей оставили в машине за закрытыми окнами и дверьми, они плакали, подчеркнул собеседник 360.ru.

Одному ребенку на вид около двух лет, младшему - до года.

В 2024 году в Москве произошло несколько похожих случаев. Женщина случайно закрыла грудного ребенка в Porsche недалеко от Красной площади и не смогла разблокировать двери. Спасателям пришлось разбить окно. В коммунарке другая мать оставила полуторагодовалого сына в автомобиле Hyundai. Дверь захлопнулась, и женщина позвала на помощь. Иномарку вскрыли слесарным инструментом.

Спасатели Дети Машины Москва
04 августа 2024, 13:15
Все умерли на месте. Самому младшему погибшему в страшном ДТП в Новой Москве было 15 лет
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Тела трех человек извлекли из разбившейся иномарки в селе Ознобишино в Новой Москве. Кадры с места аварии опубликовала столичная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, водитель Peugeot не справился с управлением и влетел в дерево. После этого он и еще два человека, которые находились с ним в салоне авто, погибли на месте.

Установлено, что пассажирами были 15-летний молодой человек и 23-летняя девушка. Информация о личности человека, управлявшего иномаркой, устанавливается.

ДТП Москва

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