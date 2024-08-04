Вышедшая из берегов река оставила жителей села в Бурятии без света

Местная жительница Екатерина в комментарии журналистам заявила, что если потоки реки снесут последний мост, то населенный пункт останется без продуктов и лекарств.

«Это последний мост, который остался у нас в поселке. Если его сейчас подмоет и унесет, то у меня оборвется связь с моей мамой», - заявила она.

Екатерина добавила, что вода из реки разлилась по улицам села. Подвалы насосных станций, которые поставляют воду в дома селян, прекратили работать из-за подтопления. По прогнозам жительницы, на просушку помещений уйдет не меньше не недели. А значит, все это время жители останутся без водоснабжения.

Глава Бурятии Александр Цыденов в минувшую субботу, 2 августа, ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за разлива рек и прорыва дамбы Хонхолойского водохранилища. Он подчеркнул, что разлив произошел из-за схода горных вод. Жителей попадающих в зону затопления населенных пунктов срочно эвакуировали в пункты временного размещения.