21 декабря 2023, 11:36

Высаженные из поезда в Саратовской области дети заразились гриппом А

РИА «Новости»
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Снятых с поезда Тюмень — Адлер детей обследовали. Анализы показали грипп А. Главный санитарный врач взял ситуацию под свой контроль, сообщило управление Роспотребнадзора по Саратовской области.

Снятых с поезда Тюмень - Адлер детей обследовали. Анализы показали грипп А. Главный санитарный врач взял ситуацию под свой контроль, сообщило управление Роспотребнадзора по Саратовской области.

«По результатам первых лабораторных исследований у детей с признаками ОРВИ определен вирус грипп А. <…> Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора», - объявила пресс-служба.

К исследованию проб подключили специалистов Всероссийского противочумного института «Микроб», Центрального НИИ эпидемиологии и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Роспотребнадзор сообщил, что противоэпидемические мероприятия провели в полном объеме.

Организованная группа возвращалась из лагеря. Грипп А, известный как гонконгский грипп , выявили у 15 из 60 заболевших детей, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Всего с поезда сняли 125 человек. Одна девочка умерла. Следком Пензенской области, где зафиксировали ее смерть, возбудил уголовное дело.

Исследования Саратов Дети Болезни Грипп Роспотребнадзор Школьники
21 декабря 2023, 12:00
Разрушенную взрывом газа квартиру под Казанью сняли на видео
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Кинологов с собаками подключили к обследованию пострадавшего от взрыва газа дома в поселке Осиново Зеленодольского района. Поиск пострадавших показало МЧС Татарстана.

«На месте происшествия по поиску возможных пострадавших под завалами работает кинологический расчет Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России», - сообщила пресс-служба.

Взрывная волна разрушила часть стены на втором этаже и сорвала батареи. Кирпичи рухнули у входа в подъезд. На кадры попала работа пожарной охраны и кинологов.

Взрыв газа без возгорания произошел утром 21 декабря на втором этаже двухэтажного жилого дома по улице Центральная, 7. В квартирах пострадавшего подъезда находились четыре человека. Одну женщину с травмами спасли пожарные, остальные эвакуировались самостоятельно - им медпомощь не потребовалась. Осиновская администрация открыла пункт временного размещения в местном доме культуры.

Казань Татарстан Газ Взрывы Видео
21 декабря 2023, 11:58
Племянник Сталина умер в Москве
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Тело Леонида Аллилуева, племянника Иосифа Сталина, обнаружили в московской квартире на Котельнической набережной. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации СМИ, признаков насилия на теле не было. Предполагается, что 94-летний мужчина умер своей смертью.

Издание « Московский Комсомолец » уточнило, что Алиллуеву стало плохо около 16:00 в среду, 20 декабря. Его дочь вызвала скорую помощь, но прибывшие на место врачи не смогли реанимировать мужчину.

Леонид Алиллуев был сыном сестры Надежды Аллилуевой, второй супруги Сталина. С ней он состоял в законном браке с 1919 по 1932 год.

Иосиф Сталин Москва 2023
21 декабря 2023, 11:22
Санитарка попыталась поджечь военкомат в Волгограде
РИА «Новости»
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Санитарка детской больницы попыталась поджечь здание военкомата, расположенное на Социалистической улице в Волгограде. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, 41-летняя женщина подожгла 54-зарядный фейерверк и бросила его в холл военного комиссариата Ворошиловского района. После этого злоумышленница решила скрыться, но ее оперативно задержали за попытку поджога.

Находившиеся в здании инспектор ПДН и казак Всевеликого войска Донского вынесли фейерверк на улицу. В результате происшествия никто не пострадал. Правоохранительные органы выясняют мотив женщины.

Накануне в Московской области глыба льда упала на стоявшую в очереди у здания военкомата женщину. Пострадавшей потребовалась помощь медиков.

Ранее в Новосибирске на территории военкомата было обнаружено самодельное взрывчатое устройство.

Поджоги
21 декабря 2023, 11:10
Двух граждан Китая задержали за запуск квадрокоптера в Москве
РИА «Новости»
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Студента РУДН из Китая и его друга задержали за запуск квадрокоптера в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Как отметили авторы статьи, в помыслах гостей столицы не было ничего плохого: они планировали поразить друзей и родных видами российской столицы с высоты птичьего полета.

Однако студента и его товарища задержала московская полиция. При аресте предмет квадрокоптер упал, из-за чего у него сломались два винта. Кроме того, на молодых людей завели административное дело, а беспилотник изъяли.

Ранее в Санкт-Петербурге гражданский квадрокоптер врезался в здание Эрмитажа. Серьезных повреждений зданию он не нанес.

Беспилотники Студенты Полиция Москва 2023

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