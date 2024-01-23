Высадившую кота Твикса проводницу временно отстранили от работы

«В настоящий момент проводник отстранена от работы с пассажирами. Она не работает с пассажирскими поездами, временно на период проведения рассмотрения», - процитировало Колесникова РИА «Новости».

По его слова, расследование происшествия продолжается.

Тем временем петицию об увольнении проводницы за жестокое обращение с животным подписали уже 376 699 человек.

Женщина высадила кота на улицу в мороз, приняв за бродячего. При этом он находился в поезде легально - на него оформили багажную квитанцию и он находился в вагоне, где разрешен проезд животных. Ночью и днем 20 января к поискам Твикса присоединились пять тысяч человек. Кот прошел восемь километров в поисках укрытия и еды и в итоге умер. Следственный комитет России проведет проверку после гибели Твикса.