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О суммах выплат губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал 23 марта. Решения о них принимали вместе с столичными властями.

Близким жертв теракта выплатят по три миллиона рублей, пострадавшим, которые находятся в стационарах, - по миллиону рублей, пострадавшим, которые получили лечение амбулаторно, - по 500 тысяч рублей.

Кроме того, подчеркнул Воробьев, ежемесячные выплаты будут получать дети, зарегистрированные в Подмосковье, чьи отец или мать погибли при атаке террористов на Crocus City Hall.

Также всем в обязательном порядке будут компенсированы расходы на захоронение погибших, добавил губернатор.