«Выпили и одурели». Дед громившего кладбище подростка рассказал о раскаянии внука

«[Сделали это] от глупости. Выпили, одурели и пошли ломать. Безо всякой причины. Конечно, внук раскаивается, конечно. Нас трясет, его трясет», - поделился пожилой человек.

Мужчина добавил, что мать подростка тяжело болеет и сейчас находится в реанимации. У него с супругой накоплений как таковых нет, поэтому что делать, если придется возмещать ущерб за дебош внука, он не представляет.

«Мы с бабушкой - пенсионеры, у нас накоплений нет, мать в реанимации лежит, в тяжелом состоянии. Вот так получилось. Да и у нас здоровья нет. На похороны себе [есть], вот и все накопления. Мы в шоке», - добавил собеседник 360.ru.

Погром на кладбище в селе школьники устроили минувшей ночью. Оба были пьяны. По данным полиции, они успели опрокинуть 166 надгробий. Среди поврежденных есть памятники бойцам СВО, отметили в прокуратуре Кемеровской области.

По факту случившегося идет доследственная проверка по статье об уничтожении либо повреждении воинских захоронении. Приятелям, которые так «развлекались» на кладбище, 13 и 15 лет. Оба уже успели побывать в отделе полиции.