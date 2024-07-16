16 июля 2024, 13:09

«Выпили и одурели». Дед громившего кладбище подростка рассказал о раскаянии внука

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Близкие одного из школьников, разгромивших кладбище в селе Березово, шокированы случившемся. В беседе с 360.ru дедушка подростка рассказал, что внук и его приятель сделали это от глупости и сейчас раскаиваются.

«[Сделали это] от глупости. Выпили, одурели и пошли ломать. Безо всякой причины. Конечно, внук раскаивается, конечно. Нас трясет, его трясет», - поделился пожилой человек.

Мужчина добавил, что мать подростка тяжело болеет и сейчас находится в реанимации. У него с супругой накоплений как таковых нет, поэтому что делать, если придется возмещать ущерб за дебош внука, он не представляет.

«Мы с бабушкой - пенсионеры, у нас накоплений нет, мать в реанимации лежит, в тяжелом состоянии. Вот так получилось. Да и у нас здоровья нет. На похороны себе [есть], вот и все накопления. Мы в шоке», - добавил собеседник 360.ru.

Погром на кладбище в селе школьники устроили минувшей ночью. Оба были пьяны. По данным полиции, они успели опрокинуть 166 надгробий. Среди поврежденных есть памятники бойцам СВО, отметили в прокуратуре Кемеровской области.

По факту случившегося идет доследственная проверка по статье об уничтожении либо повреждении воинских захоронении. Приятелям, которые так «развлекались» на кладбище, 13 и 15 лет. Оба уже успели побывать в отделе полиции.

Генпрокуратура РФ СК РФ Школьники
16 июля 2024, 13:27
В районе гостиницы «Ялта-Интурист» вспыхнул пожар
РИА «Новости»
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Возле гостиницы «Ялта-Интурист» загорелась растительность. Пожар удалось локализовать на 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко в Telegram-канале.

Она поблагодарила спасателей за четкую и оперативную работу. Ранее Павленко призвала жителей и гостей Ялты не загораживать пути подъезда для техники экстренных служб.

По ее словам, причину возгорания установить пока не удалось. По одной из версий, это неосторожное обращение с огнем. Ситуация осложняется установившейся в городе 40-градусной жарой.

Также она призвала всех быть осторожными.

«Маленькая искра или бычок может стать причиной большой беды», - написала глава ялтинской администрации.

Ранее в Краснодарском крае возбудили дело из-за халатности чиновников, приведшей к крупному лесному пожару под Новороссийском.

Пожары Лесные пожары Крым
16 июля 2024, 12:36
Женщина под Красноярском избила сына и заставила его выпить чистящее средство
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В Красноярском крае пьяная многодетная мать избила сына кочергой и заставила его выпить чистящее средство «Азелит». Об этом 360.ru сообщил отец пострадавшего ребенка Максим.

ЧП произошло в поселке Камарчага Манского района. По предварительным данным, 34-летняя женщина после побоев принудила ребенка выпить техническое средство.

«Такого [никогда] не было. Они с сыном все лето были вместе, работали, рассадой занимались. Помогал маме, полол траву, конфликтов не было у них. Конечно, не без криков, но чтобы такое… Я просто в шоке, не верю в это. Приехал и увидел, что сына тошнит. Вызвал скорую помощь, они час пока ехали, я паниковал. Думал, что просто плохо ему. Сын говорил, что ему просто горло жжет», - рассказал Максим.

Мужчина заявил, что не верит в версию, что жена могла ударить сына кочергой.

«Мне звонили и говорили, что она его ударила кочергой. Но моя кочерга из металла в два миллиметра, если ударить - сразу летальный исход», - добавил он.

Следственный комитет по региону завел дело по статье «Покушение на убийство». На допросе подозреваемая призналась, что действительно ударила 11-летнего сына кочергой, а затем налила в стакан моющее средство и заставила ребёнка его выпить. Подростка доставили в больницу.

«Подозреваемую задержали и допросили об обстоятельствах совершенного преступления. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Курске мужчина поджег ягодицы сына за опасную игру с огнем.

Дети Женщины Следственный комитет России
16 июля 2024, 12:15
Не менее 15 человек отравились в московском хостеле
РИА «Новости»
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Не менее 15 человек госпитализировали с симптомами пищевого отравления из хостела на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК.

Следователи совместно с Роспотребнадзором изучают хостел и расположенную рядом с ним точку общественного питания. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Прокуратура контролирует ход расследования.

По версии Telegram-канала Mash , все отравившиеся покупали шаурму в одной и той же палатке, которую теперь проверят специалисты. Однако источник 360.ru исключил эту версию.

«Нет, не из-за шаурмы», - заявил он.

Он уточнил, что не знает, что на самом деле вызвало такие симптомы. Шаурму, которой, предположительно, отравились люди, он ел несколько дней назад.

«То, что я кушал, они [соседи] же и кушали, но они не отравились», - отметил собеседник 360.ru.

По его словам, ночью к хостелу приехало порядка 15 скорых.

Ранее в Евпатории госпитализировали 26 детей из лагеря с признаками норовирусной инфекции.

Прокуратура РФ Следственный комитет России Москва
16 июля 2024, 11:11
В Кремле не стали комментировать сообщения о замедлении работы WhatsApp в регионах
Unsplash
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В Кремле не получали информацию о замедлении работы WhatsApp в некоторых российских регионах. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«У меня никакого замедления нет. В Кремле не располагают никакой информацией», - заметил он.

Песков предположил, что меры могут быть вызваны борьбой с терроризмом.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил , что решения о блокировке WhatsApp пока нет, но, если администрация мессенджера не изменит свою политику, его могут принять.

По данным источника ТАСС, WhatsApp замедлили в Дагестане из-за проигнорированных призывов к экстремистским акциям.

WhatsApp Кремль Дмитрий Песков Работа

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