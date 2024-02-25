25 февраля 2024, 10:28

Выпавший с четвертого этажа московский школьник встал и ушел домой — СМИ

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В Восточном округе Москвы в районе Метрогородок 10-летний мальчик выпал с четвертого этажа. После падения он смог самостоятельно вернуться в квартиру, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, 44-летняя москвичка ненадолго вышла из дома в магазин, оставив двух сыновей на своего отца-инвалида. Воспользовавшись отсутствием матери, один из мальчиков решил погулять. Одевшись, он подошел к двери, но она оказалась запертой. Тогда ребенок попытался выйти из дома через балкон, не удержался и рухнул вниз. После падения в сугроб мальчик выжил и даже самостоятельно поднялся в квартиру, позвонил матери и сообщил о случившемся.

Вернувшись, женщина вызвала скорую помощь. Школьника увезли в больницу, где у него диагностировали перелом ребер и ушиб брюшной стенки. В ближайшее время семью навестят сотрудники ПДН.

Ранее в Москве на Псковской улице из окна 17-го этажа выпала женщина. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Дети Москва
25 февраля 2024, 11:16
Москвичи обнаружили старый дом на колесах с пятью запертыми собаками
Телеканал «360»
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Неизвестные заперли собак в старом доме на колесах, припаркованном около Бескудниковского бульвара в Москве. Столичная полиция начала разыскивать владельца этой машины, сообщил источник «360».

Местные жители рассказали, что запертыми оказались пять собак. Животные лают и пытаются привлечь к себе внимание прохожих. Сколько времени они провели в доме на колесах, неизвестно.

Ранее сотрудники Мособлпожспаса и представители МВД вызволили спаниеля из запертой квартиры в Люберцах. Питомец несколько дней находился в одиночестве и жалобно скулил. Собаку отправили в ветеринарный центр на обследование и поместили в приют.

Позже полиция разыскала владельца спаниеля.

Хозяин питомца в беседе с «360» признался, что содержание собаки стало ему не по карману, что он потратил на лечение животного порядка полмиллиона рублей. Мужчина также утверждает, что лег в наркологическую клинику и оставил собаку на пару дней, но обеспечил едой и водой.

Собаки Животные Машины Полиция Москва
25 февраля 2024, 07:35
Двух тонущих мужчин вытащили ночью из Москвы-реки
РИА «Новости»
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Два человека упали ночью в Москву-реку и не могли выбраться обратно на набережную. Об этом сообщил источник «360».

Сигнал о тонувших людях поступил в экстренные службы примерно в 3:50. Спасательный катер вызвал охранник, работавший неподалеку.

«Мужчины не могли подняться на набережную», - пояснил источник.

Сотрудники МЧС вытащили из воды двух мужчин и передали их поисково-спасательной станции «Крымский мост» и бригаде скорой помощи. К счастью, из-за происшествия москвичи не пострадали. Бригада медиков осмотрела их и отпустила домой.

Ранее спасатели достали из реки Сетунь жительницу Москвы , которая бросилась в воду ради спасения соей собаки. Выбраться на берег пожилой женщине помогли сотрудники полиции. Пенсионерка вместе со знакомой выгуливала питомца в парке, но тот неожиданно упал в реку.

Хозяйка пришла собаке на помощь и вытащила ее, но сама выбраться из воды не смогла. Полицию вызвала ее подруга.

Спасатели Скорая помощь Москва
25 февраля 2024, 01:45
Рекламная вывеска упала на пожилую женщину в Москве
РИА «Новости»
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Пожилая женщина стала жертвой падения информационной вывески на одной из московских улиц. Об этом написали в Telegram-канале столичной прокуратуры.

В сообщении уточнили, что инцидент произошел на Свободном проспекте, а 75-летнюю женщину госпитализировали.

Прокуратура будет устанавливать все обстоятельств происшествия, а также проконтролирует ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее сообщалось, что в ДТП на Северо-Восточной хорде в Москве столкнулись 12 машин. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе улицы Пехорской, 7А. Многие автомобили выбросило на обочину. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, а также эвакуатор. Что послужило причиной массовой аварии, пока неизвестно. Данные о пострадавших не поступали.

Женщины Москва
25 февраля 2024, 01:31
На складе Ozon в Санкт-Петербурге нашли наркотики
РИА «Новости»
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При приеме товаров на складе Ozon в Санкт-Петербурге сотрудники обнаружили наркотики. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Экспресс-анализ товара, который вызвал подозрение, показал содержание наркотического вещества. Инцидент произошел в сортировочном центре, расположенном в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Персонал компании вызвал сотрудников правоохранительных органов, которым передали находку.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 10 годам и шести месяцам лишения свободы жителя Крыма, который пытался продать наркотики. По данным следствия, мужчина приобрел 16 граммов запрещенных веществ с целью последующей продажи. При обыске полицейские обнаружили у него дома 10 пакетиков с кокаином, весы, клейкую ленту и зип-пакеты.

Наркотики Санкт-Петербург Полиция Маркетплейсы

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