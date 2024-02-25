По данным издания, 44-летняя москвичка ненадолго вышла из дома в магазин, оставив двух сыновей на своего отца-инвалида. Воспользовавшись отсутствием матери, один из мальчиков решил погулять. Одевшись, он подошел к двери, но она оказалась запертой. Тогда ребенок попытался выйти из дома через балкон, не удержался и рухнул вниз. После падения в сугроб мальчик выжил и даже самостоятельно поднялся в квартиру, позвонил матери и сообщил о случившемся.

Вернувшись, женщина вызвала скорую помощь. Школьника увезли в больницу, где у него диагностировали перелом ребер и ушиб брюшной стенки. В ближайшее время семью навестят сотрудники ПДН.

Ранее в Москве на Псковской улице из окна 17-го этажа выпала женщина. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.