22 июля 2024, 01:09

Выпавший из окна гостиницы в Петербурге мальчик умер

РИА «Новости»
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Шестилетний мальчик умер в больнице имени Раухфуса в Петербурге. Его доставили туда после падения из окна гостиницы на Невском проспекте, сообщила «Фонтанка».

Ребенок выпал из окна пятого этажа в субботу, 20 июля. У него диагностировали тяжелые травмы. По предварительным данным, мальчик приехал в Россию вместе с родителями из Саудовской Аравии. По факту падения назначена проверка.

Похожий случай произошел в Ленинградской области. Восьмилетний мальчик выпал из окна пятого этажа, когда находился один в комнате. Ребенок умер от несовместимых с жизнью травм.

Ранее двухлетний мальчик погиб при падении из окна на 11-м этаже жилого дома на Союзном проспекте Москвы. Ребенок находился в квартире вместе с матерью, которая ненадолго отвлеклась от него на домашние дела.

Дети Ленинградская область Россия Москва
21 июля 2024, 21:10
Бойцовые собаки чуть не растерзали женщину в Севастополе
Freepik
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Две бойцовские собаки напали на женщину, которая шла по улице в Севастополе. Прохожую госпитализировали с укусами, сообщил Telegram-канал«ЧП Симферополь».

Две бойцовские собаки напали на женщину, которая шла по улице в Севастополе. Прохожую госпитализировали с укусами, сообщил Telegram-канал «ЧП Симферополь».

На кадрах было видно, как на идущую по улице женщину накидываются несколько собак породы стаффордширский терьер. Они валят ее на землю, а та пытается от них отбиться.

Очевидцы нападения помогли пострадавшей и вызвали скорую помощь. Также на месте работали полицейские. Сейчас хозяев агрессивных собак разыскиваются.

Ранее в башкирском селе Старые Маты трехлетняя девочка скончалась после нападения обычной дворовой собаки. Пес сидел на цепи в хозяйском доме.

До этого появились видео с нападением питбуля на прохожих в Санкт-Петербурге. Агрессивный пес покусал девушку и мужчину. В отношении владельца питбуля возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Уголовное дело Скорая помощь Видео Собаки Севастополь
21 июля 2024, 20:21
Школьница утонула в реке в Башкирии на глазах у подруги
Пресс-служба МЧС
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Купание в реке Деме около деревни Ильчигулово в Башкирии закончилось смертью девятилетней девочки. Спасатели приступили к поиску тела утонувшей школьницы, сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что жертв могло быть больше. Девочка пришла на речку вместе с подругой, которая пыталась ее спасти, но чуть не утонула сама. Выжившую школьницу из воды достали свидетели происшествия.

Найти тело утопленницы очевидцы не смогли и вызвали на место экстренные службы. В ближайшее время на реку прибудут водолазы, которые займутся прочесыванием дна водоема. В пресс-службе подчеркнули, что участок, где утонула девочка, не оборудовали для купания.

МЧС России заявило, что только за минувшую субботу, 20 июля, в водоемах утонули 38 взрослых и двое детей. Все они зашли в воду в непредназначенных для этого местах, а некоторые совершеннолетние решили поплавать после распития алкоголя.

Дети Башкирия МЧС РФ Реки
21 июля 2024, 20:06
Число отравившихся детей в санатории Кузбасса достигло 35
РИА «Новости»
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Помощь медиков понадобилась 35 детям в санатории «Магистраль» в Салаире Кемеровской области. У них выявили признаки отравления, сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре по железнодорожному транспорту.

По предварительным данным, причиной госпитализации отдыхающих стала норовирусная инфекция.

Дети
21 июля 2024, 20:04
Из-за аварии в Ялте отключились 15 трансформаторных подстанций
Pxhere
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В Ялте произошла авария, из-за которой отключились 15 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил оперштаб Крыма.

Свет частично пропал на семи улицах - Щербака, Строителей, Балаклавской, Володарского, Севастопольской, Заречной и Достоевского.

В оперштабе уточнили, что на устранение аварии уйдет от двух до трех часов.

В ночь на 21 июля в Анапе частично восстановили энергоснабжение, нарушенное жарой и аномальными нагрузками на энергосети. Без света из-за сбоя остались около 17 тысяч жителей курортного города, к 20 июля их число сократилось до 10 тысяч.

В Краснодаре местные жители, оставшись почти на сутки без водоснабжения и электроэнергии, вышли на улицу Краеведа Соловьева и перекрыли движение транспорта. Мэр города Евгений Наумов пообещал, что техническую и питьевую воду будут подвозить до окончания ремонтно-восстановительных работ.

Электричество Крым

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