Вымогатели потребовали 5 млн рублей за пропавшего в Москве главного библиотекаря ГПИБ

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Маргарита Стручева пропала после 11 октября, в тот день ее последний раз видели на рабочем месте. За это время в библиотеку дважды приходили якобы сотрудники полиции и разыскивали 65-летнюю женщину.

Заведующему отделом позвонили 17 октября, родственница Стручевой попросила его обратиться в полицию. Женщина заявила, что ей звонила якобы Маргарита и просила пять миллионов рублей. Сотрудник библиотеки написал заявление.

В тот же день племянница пропавшего библиотекаря обратилась к правоохранителям - ей тоже звонили с требованием выкупа и угрожали, что вернут Маргариту по частям. Полиция вскрыла квартиру пропавшей женщины, она оказалась пустой. Проводится проверка.

В Ленинградской области женщина пропала в лесу после встречи с медведем. Местная жительница отправилась за грибами и перестала выходить на связь.