Вылезшая из унитаза крыса напугала пожилую женщину в Москве

«Женщина присела на унитаз по известному делу и услышала странный писк и царапанье внутри труб. Испугалась укуса и позвонила спасателям», - уточнил канал.

Сотрудники МЧС приехали, но грызуна не нашли и покинули квартиру. Хозяйке пришлось обратиться в службу отлова.

Авторы канала пошутили, что дарят москвичам новую фобию, так как ситуации, когда канализационные крысы проникают в туалеты жильцов, уже не редкость, особенно в центре столицы.

Как уточнил источник «360», все произошло в Мещанском районе столицы. Женщина закрыла крышку унитаза и позвонила спасателям.

Позже история получила продолжение в «Московском комсомольце» , где сообщили, что зверек забрался на навесный потолок в ванной. Старшая по дому предположила, что крыса попала в квартиру через старые канализационные трубы. По ее словам, хорошо, что она никого не покусала, хотя сам грызун, видимо, запаниковал после того, как вылез из унитаза.

Ранее в Канаде больная крыса выпрыгнула из унитаза и дважды укусила пожилого мужчину, пытавшегося выбросить животное из туалета.