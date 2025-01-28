«Вылезали как могли». Лодка с россиянами затонула на Пхукете

«Никто из туристов не пострадал. Женщины получили моральный шок, теперь боятся плавать на лодках. Мужчины все стойко выдержали. На борту было трое детей. Они очень сильно испугались», - отметил он.

Супруга туриста подчеркнула, что экипаж лодки по неизвестным причинам затянул отплытие от главного пирса, поэтому потом гнал судно сильнее. В этот момент на море наблюдались сильные волны.

По пути на остров многие пассажиры ощутили сильный скрежет, после этого мотор стал работать по-другому. Капитан начал кричать, а экипаж схватил ведра, чтобы вычерпывать воду из трюма.

«На борту началась паника. Гид скомандовал надеть всем спасательные жилеты и всех подбадривал как мог. Рядом была рыбацкая лодка, которая подплыла к нам и людей стали быстро перемещать туда», - поделилась женщина.

По ее словам, на борту лодки, кроме россиян, были туристы из Китая и Казахстана. Пожилая китаянка в панике стала проталкиваться вперед, чтобы быстрее покинуть тонувшее судно, но в итоге упала между двумя лодками и запуталась в веревках. Ее спасли.

«Вылезали, как могли. Лодка на наших глазах ушла под воду за пару минут. Мы успели эвакуироваться, воды в этот момент было уже по колено», - добавила собеседница 360.ru.

Всех пострадавших туристов развезли по отелям Пхукета, им пообещали вернуть деньги за тур.

Ранее в Индии военный катер протаранил паром с туристами в Аравийском море. Погибли 13 человек, двух пострадавших доставили в госпиталь.