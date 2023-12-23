23 декабря 2023, 17:21

Вылетевшую с моста легковушку в Чувашии сняли на видео

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Водитель в Чувашии не справился с управлением легкового автомобиля и слетел с 10-метрового моста. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

ЧП произошло утром в субботу, 23 декабря, на автодороге Никольское - Ядрин-Калинино, рядом с населенным пунктом Кумбалы.

По предварительным сведениям, 58-летний местный житель, потеряв управление авто, пробил ограждение и рухнул вниз с 10-метровой высоты.

Первыми на помощь пострадавшему прибыли сотрудники отдела ГИБДД «Вурнарский». Они вызвали врачей и вместе с ними вытащили водителя из покореженной машины, мужчину отвезли в больницу. У водителя обнаружили внешние признаки алкогольного опьянения.

В конце ноября в Башкирии автомобиль рухнул с моста в реку Белую в Белорецком районе. В салоне находились мать и ее двое детей, все они скончались. Пострадавшую иномарку трактором из реки извлекли местные жители.

ДТП ГИБДД Машины Чувашия
23 декабря 2023, 16:58
Две россиянки устроили истерику на борту вылетавшего с Пхукета самолета
РИА «Новости»
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Две россиянки задержали на 2,5 часа вылет рейса из Пхукета в Москву. Девушки жаловались на духоту в салоне самолета, в котором находилось около 300 пассажиров. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, речь идет о рейсе ZF 2908 авиакомпании Azur Air. По словам очевидцев, россиянки возмущались из-за жары и снимали все на телефон.

В какой-то момент у одной из них началась паническая атака. Бортпроводники предложили вызвать медиков, но девушки предпочли сняться с рейса.

В итоге вылет самолета вновь отложили - на этот раз из-за выгрузки их вещей скандалисток.

Ранее летевшая из Турции в Москву россиянка устроила дебош. Она приставала к сидевшему рядом пассажиру, кричала, курила электронные сигареты. Другая женщина, будучи в нетрезвом состоянии , скандалила в самолете, летевшем из Москвы в Петербург.

Туризм
23 декабря 2023, 15:31
Авария большегрузов заблокировала движение на трассе в Свердловской области
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Столкновение трех большегрузных автомобилей перекрыло проезд транспорта на 230-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области. Об сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД. Ведомство опубликовало фотографии с места аварии.

На кадрах большегрузы перекрыли всю трассу. В ведомстве заявили, что в причинах и обстоятельствах аварии разберутся дорожные службы. Водителей призвали к предельной бдительности и постоянному контролю при движении на дорогах.

Очевидцы аварии в беседе с журналистами издания E1.RU сообщили, что аварию спровоцировал водитель большегруза, который следовал за остальными пострадавшими фурами. По их словам, из-за скользкой дороги он не смог затормозить, чтобы увеличить дистанцию.

«У него был вариант или уходить направо, врезаться в обочину правую, но там была машина, одна или две. Или не тормозить и врезаться в две фуры, которые шли перед ним», - заявил свидетель ДТП.

Чтобы уйти от столкновения с легковым автомобилем, по словам собеседника издания, водитель большегруза принял решение увеличить скорость и снес две впереди идущие фуры.

На момент написания материала управление ГИБДД по Свердловской области сообщило, что заблокированный после аварии участок трассы освободили. Движение транспорта осуществляется в полном объеме.

Еще одна крупная авария в субботу, 23 декабря, произошла в Ростовской области, где внедорожник Great Wall столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП погибли оба водителя и по одному пассажиру в каждом транспортном средстве. Прибывшие на место врачи оказали помощь 14 пострадавшим, 11 из которых забрали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Столкновение трех большегрузных автомобилей перекрыло проезд транспорта на 230-м километре федеральной автодороги Екатеринбург - Тюмень в Свердловской области. Об сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД. Ведомство опубликовало фотографии с места аварии.

Грузовики ДТП ГИБДД Свердловская область
23 декабря 2023, 12:56
Сбитого иномаркой на север Москвы ребенка госпитализировали
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В субботу, 23 декабря, 23-летний водитель автомобиля Ford сбил ребенка, который переходит дорогу по пешеходному переходе на Онежской улице Москвы. Мальчика забрали в больницу, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Ведомство взяло под контроль расследование по факту произошедшей аварии, специалистам предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

После наезда иномарки 10-летнему мальчику потребовалась экстренная госпитализация. Точных данных о состоянии его здоровья в прокуратуре не привели.

Разлития топлива не было. Информации о перекрытии полос нет.

Накануне один человек погиб в ДТП в Подольске. Грузовик Volvo выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Газелью».

ДТП Москва 2023
23 декабря 2023, 12:13
Жертвами ДТП в Ростовской области стали четыре человека
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Внедорожник Great Wall столкнулся с микроавтобусом на 35-м километре трассы Ростов — Ставрополь. На месте погибли оба водителя и по одному пассажиру в каждом транспортном средстве, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области. Ведомство опубликовало фото и видео с места происшествия.

Внедорожник Great Wall столкнулся с микроавтобусом на 35-м километре трассы Ростов - Ставрополь. На месте погибли оба водителя и по одному пассажиру в каждом транспортном средстве, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области. Ведомство опубликовало фото и видео с места происшествия.

В пресс-службе заявили, что, по предварительным данным, водитель легковой машины не справился с управлением и врезался в микроавтобус.

РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав уточнило, что ранения различной степени тяжести в ДТП получили 14 человек, из которых 11 забрали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Работающие на месте сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

До приезда скорой помощи умерли оба водителя и по одному пассажиру из внедорожника и микроавтобуса.

ДТП Россия

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