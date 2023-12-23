Вылетевшую с моста легковушку в Чувашии сняли на видео

Столкновение трех большегрузных автомобилей перекрыло проезд транспорта на 230-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области. Об сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД. Ведомство опубликовало фотографии с места аварии.

На кадрах большегрузы перекрыли всю трассу. В ведомстве заявили, что в причинах и обстоятельствах аварии разберутся дорожные службы. Водителей призвали к предельной бдительности и постоянному контролю при движении на дорогах.

Очевидцы аварии в беседе с журналистами издания E1.RU сообщили, что аварию спровоцировал водитель большегруза, который следовал за остальными пострадавшими фурами. По их словам, из-за скользкой дороги он не смог затормозить, чтобы увеличить дистанцию.

«У него был вариант или уходить направо, врезаться в обочину правую, но там была машина, одна или две. Или не тормозить и врезаться в две фуры, которые шли перед ним», - заявил свидетель ДТП.

Чтобы уйти от столкновения с легковым автомобилем, по словам собеседника издания, водитель большегруза принял решение увеличить скорость и снес две впереди идущие фуры.

На момент написания материала управление ГИБДД по Свердловской области сообщило, что заблокированный после аварии участок трассы освободили. Движение транспорта осуществляется в полном объеме.

Еще одна крупная авария в субботу, 23 декабря, произошла в Ростовской области, где внедорожник Great Wall столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП погибли оба водителя и по одному пассажиру в каждом транспортном средстве. Прибывшие на место врачи оказали помощь 14 пострадавшим, 11 из которых забрали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Столкновение трех большегрузных автомобилей перекрыло проезд транспорта на 230-м километре федеральной автодороги Екатеринбург - Тюмень в Свердловской области. Об сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД. Ведомство опубликовало фотографии с места аварии.