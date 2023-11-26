Вылетевший в Москву самолет вернулся в самарский аэропорт

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«Рейс № SU-1217 авиакомпании „Аэрофлот“, следовавший по маршруту Самара - Москва 26 ноября, по технической причине вернулся в аэропорт Курумоч», - отметили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что посадка воздушного борта прошла удачно. Технические службы начали проверку самолета. Всего на борту находились шесть членов экипажа и 128 пассажиров, среди них никто не пострадал.

В связи с ЧП ведомство организовало проверку. На место выехал помощник куйбышевского транспортного прокурора.

«Прокуратура проконтролирует соблюдение прав пассажиров и примет меры реагирования при наличии оснований», - добавили в ведомстве.

Около двух недель назад Boeing экстренно приземлился в Челябинске из-за проблем с закрылками.