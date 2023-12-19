Вылетевший в Магадан с Камчатки самолет вернулся в аэропорт вылета

Самолет развернули обратно спустя 15 минут после взлета. Он благополучно приземлился, пострадавших нет. Пассажиров отправили в Магадан другим бортом.

По предварительной информации, у самолета возникли проблемы с двигателем. И это не первая подобная поломка. В начале осени в магаданском аэропорту у воздушного судна не заработал второй двигатель. Пассажиров тогда отправили на Камчатку резервным бортом спустя два дня.

Ранее Росавиация сообщила, что самолеты российских авиакомпаний стали реже попадать в аварийные ситуации. В 2023 году количество таких случаев сократилось в 1,3 раза, а в ноябре - на 18%. При этом самолеты провели в воздушном пространстве России на 6,5% больше времени, чем год назад - 1,85 миллиона часов.