Вылетевший в Харбин самолет авиакомпании «Аврора» вернулся в Южно-Сахалинск
Самолет авиакомпании «Аврора», выполнявший рейс из Южно-Сахалинска в Харбин, вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что воздушное судно вернулось в Южно-Сахалинск через 40 минут после вылета. Предварительной причиной экстренной посадки назвали разгерметизацию самолета.
Сотрудники Сахалинской транспортной прокуратуры начали проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Они также проверят соблюдение требований при подготовке судна к вылету.
Ранее пассажиру рейса Москва - Пермь стало плохо во время полета. По прибытии в пункт назначения его увезла машина скорой помощи.