Вылетевший из Москвы в Бишкек самолет подал сигнал бедствия

Что именно стало причиной чрезвычайной ситуации, на данный момент неизвестно. В настоящее время решается вопрос об экстренной посадке борта в самарском аэропорту.

В январе похожая ситуация произошла с лайнером авиакомпании «Победа» Boeing 737, который после вылета из Москвы в Челябинск прервал полет и приземлился в Уфе.