Вылетевший из Москвы в Бишкек самолет подал сигнал бедствия
Экипажа самолета Airbus A320-231 рейса YK884, следующий из Москвы в Бишкек, подал сигнал бедствия над Самарой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Что именно стало причиной чрезвычайной ситуации, на данный момент неизвестно. В настоящее время решается вопрос об экстренной посадке борта в самарском аэропорту.
В январе похожая ситуация произошла с лайнером авиакомпании «Победа» Boeing 737, который после вылета из Москвы в Челябинск прервал полет и приземлился в Уфе.