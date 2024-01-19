Вылетевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске

«В международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени Покрышкина по причине технической неисправности совершило вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании „Победа“», - указали в ведомстве.

О какой именно технической неисправности идет речь, в транспортной прокуратуре не уточнили. После ЧП самолет отстранили от эксплуатации. На борту находились 179 пассажиров. Информации о пострадавших не поступало.

Известно, что они ждут завершения рейса из Москвы в Кемерово. Мероприятия по защите прав пассажиров на получение всех необходимых услуг находятся на контроле Новосибирской транспортной прокуратуры.

Накануне вечером из-за дебошира самолет, выполнявший рейс из Сургута в Москву, экстренно посадили в аэропорту Большое Савино в Перми. Хулиган нарушал общественный порядок и оскорблял пассажиров. В пермском аэропорту правоохранители задержали дебошира и отправили его на медосвидетельствование.