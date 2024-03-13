Вылетевшей на лестницу набережной водитель погиб в Тюмени

Установлено, что за рулем погибший был с 2017 года. На месте аварии сотрудники ГИБДД не смогли определить по запаху внутри салона, был ли водитель пьян и находилось ли спиртное в машине из-за взорвавшейся подушки безопасности. Информацию установят позже в ходе экспертиз.

«В шестом часу утра разбитую машину с погибшим водителем обнаружил горожанин, гуляющий с собакой», - добавили в ведомстве.

Кроме того, с самого утра специалисты проверяли камеры видеонаблюдения, чтобы понять, как произошла авария, и с какой скоростью ехало авто. Выяснили, что транспорт, в котором погиб тюменец, принадлежит организации, зарегистрированной в Новосибирске.

Ранее Jaguar сбил стоявших на тротуаре пешеходов в Москве. Водитель внедорожника не справился с управлением. Два человека получили травмы различной степени тяжести.