13 марта 2024, 09:13

Вылетевшей на лестницу набережной водитель погиб в Тюмени

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В Тюмени рано утром 13 марта в районе Масловского взвоза на лестнице, ведущей на набережную, разбился автомобиль. Проскочив два лестничных пролета, иномарка опрокинулась, а 26-летний водитель погиб. На счету молодого человека за прошлый год всего одно нарушение ПДД. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.

Установлено, что за рулем погибший был с 2017 года. На месте аварии сотрудники ГИБДД не смогли определить по запаху внутри салона, был ли водитель пьян и находилось ли спиртное в машине из-за взорвавшейся подушки безопасности. Информацию установят позже в ходе экспертиз.

«В шестом часу утра разбитую машину с погибшим водителем обнаружил горожанин, гуляющий с собакой», - добавили в ведомстве.

Кроме того, с самого утра специалисты проверяли камеры видеонаблюдения, чтобы понять, как произошла авария, и с какой скоростью ехало авто. Выяснили, что транспорт, в котором погиб тюменец, принадлежит организации, зарегистрированной в Новосибирске.

Ранее Jaguar сбил стоявших на тротуаре пешеходов в Москве. Водитель внедорожника не справился с управлением. Два человека получили травмы различной степени тяжести.

ДТП ГИБДД Машины Водители
13 марта 2024, 09:23
Пострадавших при атаке БПЛА в Рязани госпитализировали
РИА «Новости»
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Пострадавшие на Рязанском нефтезаводе люди находятся в состоянии средней степени тяжести. Их госпитализировали, сообщил Telegram-канал Readovka.

Медики заявили, что при пожаре после атаки беспилотника в Рязани пострадали два человека. Их увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Рязанский нефтезавод атаковали утром 13 марта. Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил удар БПЛА и наличие пострадавших. Повреждения получили установки по первичной переработке нефтепродуктов, произошло возгорание. Проезд к предприятию закрыли для личного автотранспорта.

В Воронежской области за ночь сбили более 30 беспилотников. В Бутурлиновском районе пострадала трансформаторная подстанция, в Воронеже - магазин. Власти предупредили жителей о том, что опасность ударов с воздуха сохранилась.

Беспилотники Медицина
13 марта 2024, 08:47
В атаках на приграничные районы России участвовали иностранные наемники
РИА «Новости»
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В попытках Украины атаковать приграничные регионы РФ принимали участие иностранные наемники. Об этом в интервью РИА «Новости» и телеканалу «Россия 1» заявил президент Владимир Путин.

«На линии государственной границы противник пытался атаковать, прежде всего, диверсионными группами <…>, в том числе с участием иностранных наемников», - сказал глава государства.

Путин уточнил, что согласно последнему докладу Генштаба, речь идет о порядка 300 наемниках.

Накануне, 12 марта, Минобороны и ФСБ сообщили о пресечении попытки ВСУ совершить прорыв на территорию Белгородской и Курской областей. Российские военнослужащие отбили атаки и отбросили противника назад, не допустив нарушения госграницы.

Украинские боевики при этом понесли существенные потери. По данным Минобороны, ВСУ лишились 234 боевиков, семи танков и трех БМП Bradley.

Владимир Путин
13 марта 2024, 08:26
После сообщений об атаке БПЛА в Рязани перекрыли движение в сторону нефтезавода
РИА «Новости»
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Экстренные службы выдвинулись в сторону Рязанского нефтезавода. Проезд в районе предприятия перекрыли, сообщил корреспондент РИА «Новости».

Сотрудники Госавтоинспекции, по словам очевидца, регулировали движение. Они пропустили в сторону Рязанского нефтезавода только машины спецслужб, в том числе скорой помощи. Личные автомобили развернули в сторону от предприятия. Журналист сообщил, что с территории завода шел дым.

Власти подтвердили факт ЧП. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил в своем Telegram-канале , что Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. По его словам, началось возгорание, пострадали люди.

Три дрона повредили установку по первичной переработке нефтепродуктов , сообщил Telegram-канал «112». Два человека получили травмы. Площадь пожара, по данным журналистов, составила около 200 квадратных метров.

Беспилотники ГИБДД Дороги
13 марта 2024, 08:24
Беспилотник сбили на подлете к НПЗ КИНЕФ в Ленобласти
РИА «Новости»
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Беспилотник самолетного типа сбили утром 13 марта на подлете к заводу КИНЕФ в Киришском районе Ленинградской области. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Средствами поражения мобильной группы в Киришском районе на подлете к заводу КИНЕФ сбит БПЛА самолетного типа», - написал он.

В результате происшествия, по данным Дрозденко, никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали. Производство работает в штатном режиме. Последствия на месте падения беспилотника уже локализовали и устранили, заключил губернатор.

В Воронежской области минувшей ночью средства ПВО уничтожили более 30 беспилотников. Данные об этом опубликовал глава региона Александр Гусев. По его данным, в нескольких муниципалитетах на месте падения обломков БПЛА обнаружили незначительные повреждения инфраструктуры и жилья на месте

Ленинградская область Беспилотники

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