Вылетели на встречку. Три человека погибли в машине свадебного кортежа в Дагестане

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ДТП произошло днем в воскресенье в Бабаюртовском районе, 21-летний водитель «Лада Гранта» вылетел на встречную полосу из свадебного кортежа. В помеху врезался грузовой автомобиль «Газель».

«В результате ДТП на месте скончались три человека - водитель „Лада Гранта“ и его два пассажира - 21 и 22-летние местные жители», - сообщили в ведомстве.

Еще одного пассажира легковушки, 20-летнего местного жителя, доставили в больницу.

Авария с участием такси произошла в воскресенье на 85-м километре внешней стороны МКАД.

Столкнулись три иномарки , двум водителям потребовалась помощь медиков.