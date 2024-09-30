30 сентября 2024, 12:31

«Вылетали горящие взрывающиеся шары». Жительница ЖК «Селигер Сити» рассказала о пожаре

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Первый взрыв в московском ЖК «Селигер Сити» прогремел посреди ночи, а за ним последовал еще один. Жильцы дома в тот момент не понимали, что происходит, рассказала 360.ru очевидица смертельного пожара Анастасия.

«В 02:45 ночи мы проснулись от взрыва <…> во втором подъезде нашего дома. Мы в этот момент находились в первом подъезде, и мы в этот момент абсолютно не понимали, что происходит. Между первым и вторым взрывом мы постарались собрать вещи и выбежать в коридор», - объяснила она.

После взрыва в жилом комплексе включили систему оповещения, сообщавшую о необходимости эвакуироваться из дома. Жительница отметила, что ее семья не знала, где лучше укрыться: в подземном паркинге было задымление, а на улице из окна вылетали газовые баллоны.

«С пятого этажа горящей квартиры постоянно вылетали баллоны. На тот момент мы не понимали, что это баллоны, просто [вылетали] какие-то горящие взрывающиеся шары. И примерно до четырех часов утра мы были на улице», - добавила она.

По словам Анастасии, утром жильцы получили возможность переждать ЧП в офисе управляющей компании или в расположенном неподалеку торговом центре. В квартиру семье удалось вернуться в 06:30 утра.

«Сейчас наш дом оцеплен, там происходит зачистка разрушений фасадной части. Такси не могут подъехать и так далее», - заключила собеседница 360.ru.

Пожар в ЖК «Селигер Сити» произошел в ночь на 30 сентября. В результате ЧП погиб один человек, еще двое пострадали. Причиной пожара могли стать газовые баллоны для монтажа натяжного потолка.

Пожары Взрывы Москва Квартиры
30 сентября 2024, 11:56
«С детьми все в порядке». Большинство пострадавших в ДТП на Кубани вернулись домой
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Большинство пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика в Краснодарском крае уже вернулись домой. Об этом 360.ru сообщил директор гандбольного клуба «Виктор» Иван Фиев.

«Клуб полностью со всеми пострадавшими имеет связь, со всеми созвонились. Большая часть, практически 90%, уже находится дома. С детьми все в порядке, потому что везде информация разная проходила. На сегодняшний момент, на сейчас то есть, три человека находятся в первой краевой больнице в городе Краснодаре», - рассказал Фиев.

Он добавил, что неизвестные от его лица пытались связаться с пострадавшими в аварии.

«Поступали звонки от моего имени и с просьбой предоставления информации. <…> Спрашивают разные вопросы, какие именно - я ответить не могу. Я лично связывался с каждым из тех, кто был в автобусе, и я лично знаю, какие вопросы я задавал. Я, кроме как о состоянии и где человек находится, больше никаких вопросов не задавал, потому что все данные на всех пассажиров у нас есть», - подчеркнул директор клуба.

Спортсмены и болельщики помогали пострадавшим в ДТП людям, добавил Фиев.

«У нас ехало четыре автобуса. Один автобус был со спортсменами и три автобуса с болельщиками. Как наши спортсмены, так и болельщики, все помогали тем людям, кто пострадал», - заявил он.

Всего в результате аварии с автобусом и фурой под Краснодаром пострадали 22 человека , в их числе трое подростков. Водитель грузовика погиб на месте.

Спортсмены Грузовики ДТП Автобусы Краснодарский край
30 сентября 2024, 10:51
Более 10 человек застряли в лифте в московской поликлинике. У людей началась паника
Freepik
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В поликлинике № 115 в Москве встал лифт. В нем застряли 11 человек, сообщил источник 360.ru.

Помощь потребовалась людям в больнице в районе Щукино. Среди застрявших в лифте оказались беременные, одной женщине потребовалась скорая помощь.

По данным Telegram-канала Shot , в лифте застряли пациенты, пришедшие утром на прием. У людей началась паника из-за нехватки воздуха. Женщину, которой потребовалась экстренная помощь, достали через люк. Она оказалась на шестом месяце беременности. Риск преждевременных родов исключили.

Похожая история произошла в московском роддоме в июле. Тогда в медучреждении застрял лифт с шестью людьми. В их числе оказалась беременная женщина, у нее начались роды прямо в кабине. Спасатели освободили застрявших.

Больницы Москва
30 сентября 2024, 04:30
На севере Москвы ликвидировали пожар с двумя пострадавшими
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Пожарные потушили пожар в квартирах многоэтажки в районе Дегунино. Его площадь составила 100 квадратных метров. Пострадали два человека, сообщило МЧС России.

«Открытое горение ликвидировано. <…> Спасены пять человек. Пострадали два жильца, в том числе ребенок», - заявила пресс-служба.

Ранее МЧС сообщило о семи спасенных. В тушении участвовали 88 специалистов и 27 единиц техники. Пожарные локализовали возгорание на площади 100 квадратных метров, а затем полностью ликвидировали.

Пожар в Ильменском проезде вспыхнул ночью 30 сентября. 360.ru показал видео с места возгорания. Очевидцы из ЖК «Селигер Сити» сообщили о взрывах и разбившихся стеклах. Дептранс Москвы предупредил автомобилистов о временном закрытии проезда рядом с местом ЧП.

Пожары МЧС РФ Москва
29 сентября 2024, 23:51
Число пострадавших в ДТП на Кубани достигло 31
РИА «Новости»
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В ДТП на трассе в Краснодарском крае пострадали более 30 человек. В больницу попали 22 из них. Об этом сообщил в Telegram-канале оперштаб Кубани.

«По информации министерства здравоохранения Краснодарского края, в больницы краевого центра госпитализированы 22 человека, из них трое - дети», - отметили в сообщении.

Также отмечается, что амбулаторную помощь получили девять пострадавших, в том числе один ребенок.

В МВД предположили, что водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. В нем, предположительно, ехали болельщики гандбольного клуба «Виктор».

Авария произошла вечером 29 сентября на 16-м километре трассы Темрюк - Краснодар-граница Ставропольского края. Ее жертвой стал водитель автобуса. После ДТП транспортные средства загорелись. Площадь пожара составила 35 квадратных метров.

Больницы ДТП Краснодарский край

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