Вылет выживших в авиакатастрофе над Афганистаном в Россию запланировали 26 января

«Четыре человека, выжившие в авиакатастрофе в горах Афганистана, прилетают в пятницу в Россию», - сообщили в министерстве.

В дипведомстве не уточнили детали. Другой источник агентства заявлял, что пассажиры Falcon 10 собирались вылететь в Россию 25 января. Их решили доставить на родину регулярным, а не санитарным рейсом.

Самолет летел из Таиланда в Россию через Индию и Узбекистан, но из-за поломки двигателя или нехватки топлива потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан. На борту находились шесть человек, выжили четверо. Их увезли в госпиталь Кабула. Сайт kp.ru сообщил, что из упавшего Falcon пропала крупная сумма.