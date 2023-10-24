Вылет семи самолетов задержали в Перми из-за выкатившегося за ВПП Boeing
Аэродром Большое Савино в Перми оставался закрытым почти четыре часа из-за происшествия с Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, сообщили в Росавиации. По данным ведомства, в этот период в аэропорту задержали вылет семи воздушных судов. Один самолет, совершавший рейс из Сургута, ушел на запасной аэродром в Екатеринбурге.
Для расследования ЧП с Boeing 737-800, выкатившимся за пределы ВПП , Приволжское межтерриториальное управление (МТУ) Росавиации сформирует специальную комиссию.
В настоящее время известно, что коэффициент сцепления полосы составлял 0,35, на искусственной ВПП местами была слякоть, шел снег.
«На борту самолета находились 172 пассажира, в том числе 14 детей. Пострадавших нет», - подчеркнули в Росавиации.
По информации ведомства, людей высадили из самолета без применения аварийных трапов, а после доставили на аэровокзал.
В 08:50 по местному времени после получения разрешения от авиакомпании Smartavia специалисты начали эвакуацию Boeing.
Видимых повреждений на самолете нет.