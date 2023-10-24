Вылет семи самолетов задержали в Перми из-за выкатившегося за ВПП Boeing

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Для расследования ЧП с Boeing 737-800, выкатившимся за пределы ВПП , Приволжское межтерриториальное управление (МТУ) Росавиации сформирует специальную комиссию.

В настоящее время известно, что коэффициент сцепления полосы составлял 0,35, на искусственной ВПП местами была слякоть, шел снег.

«На борту самолета находились 172 пассажира, в том числе 14 детей. Пострадавших нет», - подчеркнули в Росавиации.

По информации ведомства, людей высадили из самолета без применения аварийных трапов, а после доставили на аэровокзал.

В 08:50 по местному времени после получения разрешения от авиакомпании Smartavia специалисты начали эвакуацию Boeing.

Видимых повреждений на самолете нет.