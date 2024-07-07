Вылет самолетов приостановили из-за непогоды в аэропорту Пулково
Аэропорт Пулково временно перестал отправлять самолеты. На Санкт-Петербург обрушился сильный боковой ветер, ливень и грозы, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«В настоящий момент отправка воздушных судов не осуществляется. По решению авиакомпании, на запасной аэродром ушел один рейс», - отметили в сообщении.
Циклон «Делия» накрыл Ленинградскую область и приближается к Петербургу. Из-за шквалистого ветра в некоторых районах рухнули деревья.
По данным администрации, сейчас в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Он будет действовать до 00:00 часов 7 июня на территории Петербурга в связи с плохими погодными условиями.
В пятницу, 5 июля, по Москве пронесся ураган , которому синоптики дали имя «Орхан». В разных районах столицы повалило деревья, срывало крыши и отключалось электричество.