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По информации издания, один из пассажиров, будучи пьяным, еще до взлета начал неадекватно вести себя. Он оскорблял своего соседа, за что получил удар в лицо. Мужчину пересадили, но он продолжил неподобающе общаться и с другими попутчиками.

Бортпроводники приняли решение снять пьяного мужчину с рейса, так как самолет еще не успел выехать на взлетную полосу. В результате произошедшего вылет пришлось задержать.

Ранее мужчину ранили ножом на станции метро «Мичуринский проспект» в Москве. Во время возникшей ссоры один из конфликтующих получил несколько ударов ножом. Против нападавшего возбудили уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью.