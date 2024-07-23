Выкинули вещи соседей. Молодая пара устроила дебош с музыкой на козырьке дома в Петербурге

Собеседник уточнил, что молодые люди выбрасывали с козырька соседские вещи, которые они якобы украли, а также снимали процесс на видео.

«Это вещи хозяев из четвертой квартиры, но их нет дома, как я понял. На дачу [уехали] или куда-то. Это детские вещи: кресло, самокаты, игрушки», - отметил мужчина.

Он объяснил, что в доме есть большой козырек, доступ к которому имеют только у те, кто живет на этом этаже.

«Жильцы этого этажа через свои окна могут вылезти на этот козырек. Ну и некоторые просто хранят там свои вещи», - добавил собеседник 360.ru.

Он подчеркнул, что пара часто ведет себя странно.

«Они там видео снимали, какая-то музыка там играла. Они, бывает, по ночам выходят, где-то час шляются», - отметил он.

Мужчина также рассказал, что молодые люди редко находятся в «адекватном состоянии».

«Видел, когда они в „адеквате“ были. Так они обычно под чем-то: алкоголем или наркотиками. Просто мимо проходили быстро, и все», - заключил он.

Ранее мужчина после пьяной драки стал громить машины во дворе дома в Дзержинском. Дебошира прогнали разгневанные жильцы многоэтажки.