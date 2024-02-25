25 февраля 2024, 00:40

«Выкинули как котенка». Кондуктор в Карелии высадил школьницу из автобуса в промзоне

Unsplash
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В Карелии произошел очередной инцидент с высаживанием ребенка из автобуса. Девочка перепутала маршруты и вместо Вилгы поехала на станцию Шуйская. Кондуктор обнаружила несоответствие билета на выезде из города и высадила ее. Об этом «360» рассказала мать пострадавшего ребенка.

Перевозчик расследовал происшествие и нашел «частичные нарушения» в действиях кондуктора. Сотрудница уволилась, сообщило издание Daily Карелия. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки.

Родительница признала свою ответственность за ситуацию, но ее возмутило, что 11-летнего ребенка высадили из автобуса в промзоне.

«Факт того, что просто вот так вот взять и высадить непонятно где, на трассе, в гаражах. Это остановка даже не оборудована. <…> Хорошо, что ничего не произошло. Хорошо, что на улице не было мороза, 30 минут ребенок на трассе ждал, пока папа приедет с работы», - заявила мать девочки.

По словам родительницы, дочка хорошо знала маршрут и уже не единожды ездила по нему самостоятельно. Школьница купила билет, села в автобус и «залипла» в телефоне. Кондуктор при проверке билета обнаружила, что ребенок сел не на тот автобус, и высадила девочку на остановке.

Спорить с кондуктором школьница не стала, позвонила маме и обрисовала ситуацию.

«Я говорю, подожди, дай трубку кондуктору. Я думала, она еще в автобусе. Думаю, сейчас договорюсь с кондуктором, чтобы ее прокатили до Шуйской и вернули обратно на автовокзал», - рассказала собеседница издания.

Девочка по просьбе матери сняла на видео местность, где ее высадили. Оказалось, это промышленная зона, практически на выезде из города. Дочку забрал отец, определив местонахождение по видеокадрам. Ребенка успокоили и посоветовали быть внимательней.

Мать девочки решила выяснить отношения с кондуктором и руководством автовокзала. Встретиться с директором не получилось, и женщина выложила пост в социальную сеть.

Дети Россия Автобусы
24 февраля 2024, 23:22
Посольство Южной Кореи загорелось в центре Москвы
Pxhere
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В здании посольства Южной Кореи в центре Москвы произошло возгорание. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель экстренных служб.

По словам собеседника агентства, огонь вспыхнул на одном квадратном метре по адресу: улица Плющиха, дом 56. Пожар потушили до прибытия спасательных служб.

Информации о пострадавших не поступало. Другие подробности случившегося не уточнялись.

Вечером 24 февраля в Одинцове загорелась подземная парковка. На место произошедшего прибыли пожарные расчеты. Огонь охватил здание около 19:00 на Можайском шоссе у дома 112А.

В этот же день пожар вспыхнул в двухкомнатной квартире на улице Академика Ильюшина в столице. Жертвой происшествия стал один человек, еще один получил ранения.

Спасатели Пожары Южная Корея Москва
24 февраля 2024, 22:41
Огнеборцы локализовали пожар на рынке в Свердловской области
Pxhere
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В Свердловской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на рынке. В пресс-службе ведомства показали кадры с места событий.

По данным МЧС, в поселке Горный Щит загорелся торговый павильон. Огонь охватил площадь в 600 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

«На месте работают 16 специалистов и четыре единицы техники», - добавили в ведомстве.

Ранее в Екатеринбурге сгорел продуктовый магазин. Огонь охватил здание ночью 16 февраля, на тушение направили 21 специалиста и шесть единиц техники. Площадь пожара достигла 20 квадратных метров.

До этого в Свердловской области сгорела крыша производственно-складского здания. Из помещения эвакуировали семь человек. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Пожары МЧС РФ Свердловская область
24 февраля 2024, 21:48
Появилось видео массовой аварии в районе Пехорской улицы в Москве
Телеканал «360»
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В ДТП на Северо-Восточной хорде в Москве столкнулись 12 машин. В распоряжении «360» появилось видео массовой аварии.

Известно, что дорожно-транспортное происшествие произошло в районе улицы Пехорской, 7А. На кадрах видно, что многие автомобили выбросило на обочину. На месте работают сотрудники ГИБДД, прибыл эвакуатор.

Пока неизвестно, что послужило причиной массовой аварии. Данные о пострадавших не поступали.

ДТП Видео ГИБДД Машины Москва
24 февраля 2024, 20:57
Украинский беспилотник сбили в Белгородской области
РИА «Новости»
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Над территорией Белгородской области сбили украинский беспилотник. В Минобороны сообщили, что силы ПВО пресекли попытки киевского режима совершить террористическую атаку.

В Минобороны подчеркнули, что вражеский БПЛА уничтожили дежурные расчеты ПВО. Других подробностей ведомство не привело.

Ранее сообщалось, что саперы безопасным способом обезвредили части дрона , который упал на территории Новолипецкого металлургического комбината.

В результате падения беспилотника никто не пострадал и инцидент на работу комбината существенного влияния не оказал.

О том, что при падении БПЛА в одном из цехов НЛМК вспыхнул пожар , стало известно ранним утром 24 февраля. Огнеборцы потушили возгорание, угрозу выброса опасных веществ не зафиксировали.

Беспилотники Россия ПВО

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