Выкатившийся за пределы ВПП самолет остановил работу аэропорта Перми

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ЧП произошло в 06:30 по местному времени. Самолет выполнял рейс 5Н 583 и прибыл в Пермь из Санкт-Петербурга.

В пресс-службе добавили, что пассажиров воздушного судна доставили в аэровокзал. Теперь специалисты наземных служб аэропорта решают вопрос об эвакуации самолета на стоянку.

Из-за происшествия аэродром Большое Савино временно закрыли на прием и отправление воздушных судов.

Об открытии ВПП и причинах случившегося пресс-служба пообещала объявить дополнительно.

Проверку по факту случившегося уже начало Центральное МСУТ СКР. В Telegram-канале ведомства появилось фото с места ЧП.

«Предварительная причина происшествия - неблагоприятные погодные условия», - указали в СК.