Выкатившийся за пределы ВПП самолет остановил работу аэропорта Перми
Самолет авиакомпании Smartavia утром 24 октября при посадке в аэропорту Перми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 186 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал, сообщили в Telegram-канале воздушной гавани.
ЧП произошло в 06:30 по местному времени. Самолет выполнял рейс 5Н 583 и прибыл в Пермь из Санкт-Петербурга.
В пресс-службе добавили, что пассажиров воздушного судна доставили в аэровокзал. Теперь специалисты наземных служб аэропорта решают вопрос об эвакуации самолета на стоянку.
Из-за происшествия аэродром Большое Савино временно закрыли на прием и отправление воздушных судов.
Об открытии ВПП и причинах случившегося пресс-служба пообещала объявить дополнительно.
Проверку по факту случившегося уже начало Центральное МСУТ СКР. В Telegram-канале ведомства появилось фото с места ЧП.
«Предварительная причина происшествия - неблагоприятные погодные условия», - указали в СК.