«Выходи! Убью! Зарежу!» Пострадавший рассказал о нападении мигрантов на шоссе в Москве

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На следующем перекрестке агрессивный водитель перерезал дорогу семейной паре и вместе с двумя пассажирами выбежал из машины. Один из нападавших бросился на капот, другой через открытое окно пытался схватить водителя и разблокировать двери.

По словам потерпевшего, в тот момент ему показалось, что у нападавших в руках ножи. Но позже следователи сообщили, что это были пистолеты. Какие именно - пока не известно.

Уход от погони В какой-то момент Левтеров сдал назад, проехал через три ряда, развернулся через трамвайные пути и поехал по шоссе в обратную сторону. Нападавшие не рискнули его преследовать - неподалеку стояла полицейский автомобиль.

Потерпевшие обратились в полицию. Подозреваемых задержали в тот же день - на съезде с третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект. Против них возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Конфликт на дороге Конфликт на Шоссе Энтузиастов произошел в среду, 27 сентября. Потерпевший Илья Левтеров рассказал, что вместе с женой ехал в сторону центра со скоростью 60-65 километров в час. В месте сужения дороги весь поток перестраивался в левый ряд.

По словам Левтерова, самое обидное в этой ситуации, что у него не было даже теоретической возможности защититься.