Выходцы с Кавказа устроили драку с петербургскими полицейскими и попали на видео

По данным источника канала, выходцы с Кавказа ездили по городу на Mercedes с дагестанскими номерами и размахивали пистолетом. После этого у них произошел конфликт с сотрудниками ДПС.

Выйдя из салона авто, агрессивные мужчины толкали полицейских и хватали их за руки. В результате всех четырех дебоширов удалось задержать и погрузить в полицейские машины.

У одного из задержанных забрали пневматический пистолет, другого хотят привлечь за повторное вождение автомобиля в нетрезвом состоянии - он отказался проходить медосвидетельствование.

Ранее внедорожник Mercedes-Benz врезался в толпу людей , стоявших около развлекательного центра «Планета» в Калининграде. Водитель иномарки был пьян.